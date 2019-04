Sok tízezer forintunk megmaradhat: bizonyos onkológiai típusú női és férfi betegségek után adókedvezmény járhat

– Méhnyakrákkal műtöttek tavaly. Most olvastam a sajtóban, hogy a betegségem miatt adókedvezményt vehetek igénybe. De nem igazán vagyok azzal tisztában, hogyan kellene beszereznem az ehhez szükséges dokumentumokat. Szeretnék minél hatékonyabban intézkedni – avat be olvasónk, Katalin. Kérdésére utánajártunk, hogyan érdemes nekikezdeni az ügyintézésnek. Illetve lehet, hogy sokan még nincsenek tisztában azzal, hogy idén ismét bővült az a több száz betegséget tartalmazó lista, amelynek alapján a magánszemély adókedvezményre lehet jogosult. Szakorvosnál, háziorvosnál kezdjük az ügyintézést – Az onkológiai típusú női és férfi betegségek kerültek most bele 2019. január elsejétől abba a kormányrendeletbe, amely alapján jogosultak lehetnek magánszemélyek adókedvezmény érvényesítésére. Ilyen a petefészek-, a méhnyak- és a prosztatarák is, illetve az endometriózissal küzdők is jogosultak lettek – tudjuk meg Híres-Pestuka Gabriellától. A NAV Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatóságának ügyfélkapcsolati osztályvezetője segít nekünk eligazodni a témában. Hangsúlyozza: – Nem a beteg jogosult azt eldönteni, hogy jár-e neki ez a kedvezmény, illetve az adóhatóságnak nincsen erre hatásköre. Ezt mindenképpen a saját kezelőorvosával, háziorvosával kell az érintettnek megbeszélnie. Hiszen az orvosi dokumentációi alapján ő fogja eldönteni, hogy valóban az a típusú betegsége van-e az igénylőnek, mint amire a kedvezmény jár. És az erre vonatkozó speciális igazolást is ő fogja kiállítani. Például a cukorbetegségnek van olyan fajtája, ami jogosít a kedvezményre, és van olyan, ami nem. De ezt az adóhivatalban a hivatali ügyintéző nem jogosult eldönteni. Az igazolás tartalmi követelményei Az erre vonatkozó kormányrendelet melléklete konkrétan meghatározza, hogy milyen adatokat kel az orvos által kiállított igazolásban feltüntetni. Ilyen például a súlyosan fogyatékos személy természetes azonosító adatai, lakóhelye, adóazonosító jele is. Nincs formai kötöttség az igazolásra, viszont azt fontos még egyszer megemlíteni, hogy a kormányrendelet szerint meghatározott igazolást kell kiállítani. Nem elég az, hogy az orvostól vannak dokumentumaink, például klinikai zárójelentésünk, ami megállapítja a betegséget. Ezek önmagukban nem elegendők a kedvezmény érvényesítéséhez. Érdemes ügyfélkaput használni a gördülékenyebb ügyintézéshez – Ha már megvan a magánszemélynek az igazolása, az adóhatóságnál érdeklődni lehet, hogyan tudja a kedvezményt érvényesíteni, hiszen nekünk csak erre van hatáskörünk – mondja a szakember. Hozzáfűzi: – Ha a szóban forgó időszak 2018-ra vagy annak valamilyen meghatározott időszakára vonatkozik, akkor az érintett még most, a 2018-as bevallásnál tud ezzel a kedvezménnyel élni. Minden olyan hónapra vonatkozóan megteheti ezt, ahol csak egy napig is fennállt az adott betegség. Például, ha úgy állították ki ezt az igazolást, hogy a betegsége május 31-étől áll fenn, akkor a kedvezmény már májusra is jár neki. De ha korábbra állították ki az igazolást, 2018 egész időszakára érvényesítheti ennél a bevallásnál. Akinek van ügyfélkapuja, az azon keresztül meg tudja nézni a frissen elkészített adóbevallás-tervezetet, és ebbe bele is tud javítani. Ha pedig bemegy az adóhatóság ügyfélszolgálatára, akkor ott tudnak segíteni abban a kollégák, hogy kellene feltüntetni ezt a kedvezményt a bevallásban. Visszamenőleg is igényelhetjük Az igénylő továbbá megteheti, hogy a munkáltatóhoz is elviszi az igazolása másolatát, amelynek alapján így év közben, minden hónapban figyelembe veszik azt az adóelőleg kiszámolásakor. Ennyivel kevesebb adót vonnak le a magánszemélytől. Ez tulajdonképpen mindig a havi minimálbér öt százalékát jelenti. Visszamenőlegesen maximum 5 évig lehet érvényesíteni a kedvezményt. De mivel a magánszemélyek az elmúlt évek bevallásait már benyújtották, önellenőrzéssel lehet betenni a korábbi dokumentumokba az igénybe nem vett kedvezményt. Röviden: még egyszer el kell azt készíteni a bevallást, csak a helyes összegekkel. A jelenleg érvényes 149 ezer forintos minimálbér miatt ez a 2020 eleji bevallásoknál havonta 7450 forintot jelent majd. Az orvosoknak is érdemes tudni Amennyiben az orvos kiállítja a szóban forgó speciális igazolást, akkor neki adatszolgáltatási kötelezettsége van az állami adóhatóság felé. Egy K51-es számú nyomtatványon kell ezt megtennie a kiállítást követő év január 31-éig.



Képalá: Az érintettek szakorvosa, háziorvosa döntheti el, hogy jogosult–e a kedvezményre.

