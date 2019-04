Sokkoló szám: évente ennyi gyermek lesz asztmás a kipufogógáz miatt

Évente négymillió asztmás megbetegedést okoz a gyermekek körében a közúti járművek szennyezőanyag-kibocsátása a világon, ez az összes eset 13 százaléka - vált ismertté egy tanulmányból, amely a The Lancet Planetary Health című tudományos folyóiratban jelent meg csütörtökön.



Dél-Koreában, Kuvaitban, Katarban és az Egyesült Arab Emírségekben a gyerekkori asztmás megbetegedések 30 százaléka tulajdonítható a gépkocsik okozta légszennyezésnek, főleg a nitrogén-dioxid-kibocsátásnak. Városokra bontva a legrosszabb a helyzet Sanghajban, ahol az esetek 48 százaléka írható az autóforgalom számlájára. A tucatnyi legérintettebb város között Moszkván és Szöulon kívül csupa kínai nagyváros szerepel.



Csaknem minden gyermek, akinél a gépjárművek kipufogógáza okozza az asztmát, olyan településen él, ahol betartják az Egészségügyi Világszervezet (WHO) határértékeit. Az amerikai George Washington Egyetem kutatói szerint ez arra utal, hogy a jelenlegi határértékek nem elég szigorúak.



A WHO adatai szerint 235 millió ember szenved asztmától a világban, a betegségbe évente mintegy 400 ezren halnak bele.