Szereti a nyári meleget a szalmonellabaktérium - Íme néhány tanács, hogy ne forduljon kellemetlenségbe a nyár

A közhiedelem szerint meg kell mosni a tojást, mielőtt feltörnénk, nehogy a héjról baktériumok kerüljenek a belsejébe. Jól is tesszük! Ám ma már léteznek olyan altípusai is a baktériumnak, amik megjelennek a tojáshéjon belül is. A szalmonellafertőzés emberről emberre kizárólag széklet útján terjed, ami megelőzhető a mindennapi higiéniás előírások betartásával.

Nyers húsok, tojás, tejtermékek – laikusként ezekkel bánunk kicsit óvatosabban nyáron, hogy elkerüljük a szalmonellafertőzést. A képlet persze nem ennyire egyszerű, de a higiéniás szabályok betartása valóban jelenthet bizonyos fokú védelmet.A szalmonellafertőzést egy baktérium okozza, amelynek számos altípusa van, tudjuk meg dr. Hajdú Edittől, az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. Belgyógyászati Klinika Infektológiai Osztályának docensétől.Az altípusok közül van, ami megbetegíti az embert, és van, ami nem. Sok tényezőtől függ, hogy ki lesz beteg. Ahogy az is, hogy milyen súlyos hasmenéssel kell megküzdenie az érintettnek.A köztudatban azért él tipikus nyári betegségként, mert a meleg kedvez a baktériumok szaporodásának, és így ebben az évszakban valóban érdemes jobban odafigyelnünk a megelőzésre. Ez azonban nem jelenti azt, hogy máskor félvállról kéne vennünk a higiéniát. A fertőzés forrása lehet a nem kellően hőkezelt tojás és tej, a baromfi- és pecsenyehúsok, valamint a mosatlan nyers zöldség is. Emberről emberre azonban kizárólag széklet útján terjed tovább, így legyen szó bármelyik évszakról, a mindennapi higiéniás előírások – például az alapos kézmosás – betartása erősen ajánlott.– Nem ritka, hogy egy családon belül csak egyvalaki kapja el a fertőzést – mondja dr. Hajdú Edit. – Az, hogy megbetegszünk-e, egyrészt függ az elfogyasztott baktériumok számától, másrészt az adott ember szervezetétől – magyarázza. Kiderül: akinek erősebb a gyomorsava, az nehezebben esik áldozatául a fertőzésnek, hiszen a gyomor a szervezetbe jutás utáni első szűrőrendszerként képes megölni a baktériumokat.– A gyerekeknek azért lesz könnyebben hasmenésük, mert alapvetően gyengébb a gyomorsavuk, a felnőttek közül pedig sokan szednek gyomorsavcsökkentő gyógyszereket, amelyek egyben a védelmi mechanizmust is gyengítik – mondja a szakember. Hozzáteszi, néhány nap alatt magától is meggyógyul a beteg, gyógyszeres kezelésre csak bizonyos esetekben van szükség.– Alapesetben elektrolit- és folyadékpótlást, diétát szoktunk javasolni a betegnek. Ám ha súlyos a fertőzés, az kórházi kezelést igényelhet. Antibiotikumot akkor írunk fel, ha „szélső életkorú" a páciens – azaz kisgyermek vagy idős –, illetve ha krónikus betegséggel küzd vagy nagyon súlyos állapotba került – fejti ki dr. Hajdú Edit, és rávilágít, sajnos aki antibiotikumot kapott, nagyobb eséllyel lesz tünetmentes hordozója a baktériumnak.– Ma már nem alkalmaznak karantént, és úgynevezett felszabadító vizsgálatra is ritkán kerül sor. Utóbbit régen minden regisztrált esetben elvégezték, ma már csak olyanoknak kötelező, akik például a közétkeztetésben, egészségügyben dolgoznak. Náluk a tünetmentesség nem elég, a betegség lezajlása után még két mikrobiológiai vizsgálattal ellenőrzik, hogy maradt-e a szervezetükben baktérium – fejezi be a szakember.A szalmonellával fertőzött beteg ma már nem kerül karanténba, de ha súlyos a fertőzés, a kórházi kezelés elengedhetetlen.Súlyos esetben a baktérium bekerülhet a véráramba, és így eljuthat más szervekbe is. Felnőtteknél ez ritkábban történik meg, három évnél fiatalabb gyermekeknél az esetek 16 százalékában előfordulhat. Súlyos fertőzés esetén a baktériumok folyamatosan a véráramban keringenek, és tályogokat hoznak létre a szerveken. Bizonyos feltételek között az így kialakuló gócokból szakaszosan ürül a keringésbe a baktérium, további helyi fertőzéseket létrehozva, írja a webbeteg.