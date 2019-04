Tavasszal is kell már a jó napszemüveg

Nem csak nyáron kell védeni a szemünket! Sokan csak akkor kapják elő a napszemüvegüket, pedig egész évben, így tavasszal is muszáj lenne hordani. Az UV-sugárzást ugyanis összefüggésbe hozták a szürkehályoggal és más szembetegsé­gekkel. - írja a BorsOnline Dr. Schneider Miklós, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika adjunktusa egy új tanulmányban arra hívja fel a figyelmet, hogy UV400-as jelzéssel ellátott napszemüvegeket vegyünk, mert csak ezek óvják meg igazán a szemünket a káros sugaraktól. Vásárláskor az egyik legfontosabb szempont, hogy úgy az UV-A, mint az UV-B sugarakat kiszűrje a lencse, erre pedig az UV400-as jelzésű termékek már alkalmasak. A lencse színe és sötétsége az UV-sugárzás szempontjából lé­nyegtelen, a keret formája viszont fontos. A szakember szerint minél nagyobb, annál jobb, hiszen az oldalról bejutó napsugarak is károsíthatják a szemet, ezért a hajlított ívű, nagy lencséjű napszemüvegeket érdemes választani.A doktor úgy véli, a drágább nem minden esetben jobb, hiszen ma már szinte minden optikai termékbe rakható UV-szűrő, mert ez egy olcsó technológia. A megfelelő napszemüveg gyerekeknél is ugyanolyan fontos, emellett széles karimájú kalap viselése ajánlott még borúsabb időben is – tanácsolja dr. Schneider Miklós.