Túl sokat takarít? Akkor van egy rossz hírünk

Elengedhetetlen tisztaság

Házi baktériumtelepek



– Konyha: mosogatótálca, mosogatószivacs, mosogatógép, konyhapult, a szemetes környéke, a konyhaszekrény, különös tekintettel a fogantyúkra.

– Fürdőszoba: villanykapcsolók, kilincs, csaptelep, mosógép, törölközők, fürdőszobai kilépőszőnyeg, kéztörlő (utóbbiakat hetente érdemes mosni), fogkefetartók, vécé környéke.

– Nappali: távirányító, klaviatúra, mobiltelefonok, kilincsek, kapcsolók.

– Hálószoba: takarók, lepedők (hetente igénylik a cserét).

Ijesztő kutatások

Higiéniahipotézis

Szeretik a baktériumok a gumikacsát



Fertőző baktériumokkal van tele a legtöbb fürdőkádba vásárolt gyerekjáték, így az igen népszerű sárga gumikacsa is. Erre derítettek fényt svájci és amerikai kutatók tavaly. A vizsgált ötféle játék kacsa közül négy belsejében mutattak ki megdöbbentően nagy mennyiségű, négyzetcentiméterenként akár 75 millió sejtet is tartalmazó baktériumot és gombát. A tudósok szerint a sok kórokozó nem csapvíz útján jut a játékokba, a vizelet és az az izzadság is teremthet olyan közeget, amit kedvelnek a bacik . A szakemberek szerint bizonyos mennyiségű baktérium erősítheti a gyerekek immunrendszerét, de szem-, fül- és bélfertőzéseket is okozhat.

Mobiltelefon, mosogatószivacs, távirányító, villanykapcsoló, klaviatúra, kilincs – otthonunk legpiszkosabb tárgyai ezek, amelyeknek tisztításáról, cseréléséről gyakran megfeledkezünk. Még akkor is, ha a reklámok lépten-nyomon azt harsogják, hogy csak akkor vagyunk biztonságban, ha folyamatosan fertőtlenítjük otthonunkat, kezünket és a minket körülvevő tárgyakat is.A szakemberek szerint ez túlzás. A higiénikus körülmények biztosítása nagyon fontos, de immunrendszerünk megfelelő működéséhez szükséges bizonyos mennyiségű kórokozóval találkoznunk.– A tisztaság egészségünk megőrzése, jó közérzetünk fenntartása érdekében elengedhetetlen. Jelenti ez részben testünk ápolását, a megfelelő személyi higiénét, valamint környezetünk tisztán tartását is – mondja dr. Németh Réka, az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikájának szakorvosa.– Elsődleges feladatunk a testünk tisztítása, szennyeződések eltávolítása, de mai világunk ezenfelül fokozottabb tisztálkodási szokásokat is elvár tőlünk. Ugyanilyen fontos természetesen otthonunk rendszeres takarítása, különös tekintettel az étkezésre, ételeink elkészítésére, tárolására használt területekre (például a konyhapult, hűtőszekrény, mosogató), a vécé, fürdőszoba területére is. Ezek rendszeres fertőtlenítését is el kell végeznünk – hívja fel rá a figyelmet a szakember. – Könnyen elfeledkezünk bizonyos használati tárgyak, például mobiltelefonunk tisztításáról, pedig talán ez a leginkább szennyezett tárgy a kezünk ügyében – mondja, és kiemeli, ettől függetlenül nem szabad túlzásokba esnünk.Egy tavaly a Nature Reviews Cancer című szaklapban megjelent tanulmány szerint a minden csírát kiirtó tisztaság okozhatja a gyermekkori leukémia leggyakoribb formáját. Egy finn kutatás pedig azt a korábbi feltételezést erősítette meg, hogy a városi környezetben felnőtt gyerekek hajlamosabbak az allergiára és az asztmára. Amellett ugyanis, hogy nem találkoznak a természeti környezetben előforduló mikrobákkal, a túlzott fertőtlenítés hatására nem fejlődik ki a megfelelő mértékű immuntoleranciájuk sem, ami az allergiás hajlam kialakulásáért lenne felelős. A túlzott tisztaság tehát, ha nem is az egyetlen, de egyik oka minden bizonnyal lehet az allergiás típusú immunválaszoknak akkor, amikor valamilyen allergénnel találkozik a szervezet.Dr. Németh Réka egyetért. – A túlzott takarítás, fertőtlenítés akár káros is lehet. Bőrünk egészséges védekezőképességéhez például alapvető szükség van a bőrünk felszínén velünk élő „jótékony" mikroorganizmusokra. Ha ezeket túlzott tisztogatással, fertőtlenítéssel eltávolítjuk, bőrünk védő funkcióját is károsíthatjuk – magyarázza.– Az is igaz, hogy környezetünk „sterilizálása" fokozhatja az allergiás betegségek kialakulásának kockázatát. A higiéniahipotézis" szerint az immunrendszer kifejlődéséhez – főleg az első két életévben – szükség van bizonyos bakteriális ingerekre. Ha túlságosan tisztogatunk, fertőtlenítünk, nem éri az immunrendszert megfelelő hatás, így nem tud rendesen kifejlődni, emiatt nagyobb eséllyel alakulnak ki allergiás betegségek, amelyek ilyen értelemben civilizációs ártalomnak is tekinthetők – erősíti meg.Hetente egyszer, egy nagyobb takarítás alkalmával bőven elég fertőtleníteni. Kivéve, ha valamilyen fertőző betegség zajlik a családban. Olyankor érdemes a szokottnál is nagyobb hangsúlyt fordítani a higiéniára, tudjuk meg. A szakember végezetül arra is felhívja a figyelmet, hogy bőrünk védelme érdekében érdemes minden takarítás alkalmával gumikesztyűt is használni.keret: