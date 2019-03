Újabb amerikai bíróság állapította meg ennek a gyomirtónak a rákkeltő hatását

Ítéletében a bíróság megállapította: a pert indító amerikai férfi rákbetegségének kialakulásához jelentős mértékben hozzájárult a glifozátot tartalmazó Roundup, amelynek használati utasításában a gyártó nem tüntette fel a kártékony hatásokat. A gyártó cég a Monsanto, amelyet tavaly vásárolt fel a német Bayer.



A szövetségi kerületi bíróság - ahol hat esküdt hozta meg a döntést - leszögezte: a 70 éves Edwin Hardeman panaszos bizonyítani tudta, hogy limfómájának kiváltója a Roundup, amelyet 26 éven keresztül rendszeresen használt. A döntés után Hardeman két ügyvédje elégedettségének adott hangot. A Bayer jogi képviselője viszont változatlanul azt hangoztatta, hogy a Roundup legfőbb összetevője, a glifozát biztonságos vegyület.



A vállalat kérésére a pert két részletben tárgyalják. Először a Roundup káros hatásainak tudományos vizsgálatára, illetve ennek bizonyítási eljárására került sor, ennek ügyében született döntés kedden. Szerdától pedig - a per második szakaszában - azt vizsgálják, milyen mértékben volt tisztában a Monsanto (Bayer) a forgalmazott gyomirtó kockázataival, és ezeket vajon szándékosan hallgatta-e el, ha pedig igen, akkor mekkora kártérítést kell fizetnie a felperesnek.



Az óriásvállalat tavaly nyáron már pert veszített egy másik, hasonló ügyben. Akkor a szintén non-Hodgkin limfómában megbetegedett Dewayne Johnson kertész nyert pert ellenük. A vállalat a fellebbezésből is vesztesen került ki, de a kártérítés összegét a fellebbviteli bíróság 78,5 millió dollárra csökkentette.



Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) nemzetközi rákkutató ügynöksége 2015-ben a glifozátot emberre káros és nagy valószínűséggel rákkeltő hatású vegyszernek minősítette.



Német adatokra hivatkozó amerikai sajtójelentések szerint 2019. január végéig összesen 11 200 amerikai, köztük számos farmer, kertész és tájrendező indított pert a Bayer ellen a glifozátot tartalmazó termékei miatt.