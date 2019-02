Vénaszkenner segíti a vérvételt az Aranyklinikán

Elérhetőségek:

Szeged, Arany János u. 14.

Telefon: 06-20/573-5434

www.aranyklinika.hu

– A vénaszkenner olyan fájdalommentesen használható készülék, mellyel az egyébként nem látható vénák is láthatóvá tehetők, így nincs felesleges, fájdalmas vérvételi próbálkozás, könnyebb és gyorsabb levenni a vért – tájékoztat dr. Palotás Zoltán, a klinika orvos igazgatója.A zseblámpa méretű eszköz használata semmilyen káros következménnyel nem jár, ám bizonyos esetekben nagyságrendekkel egyszerűbbé teszi a vérvételi procedúrát, például kisbabáknál, akiknél még nehezen látható az érrendszer. Az eszköz használata a páciensek számára természetesen nem jelent plusz anyagi terhet.A szakvizsgálatok zöme friss laboreredmények alapján történik. Jó tudni, hogy az Aranyklinikán aelőzetes bejelentkezés alapján, egész nap zajlik, akár beutalóval, akár anélkül érkezik a (például külföldön dolgozó, magyar tajkártyával nem rendelkező) páciens. Az alapleletei akár már másnap átvehetők.A vérvétel fekvő testhelyzetben is történhet, így az ájulásra hajlamosak is biztonságban érezhetik magukat. Kisbabáknál lehetséges az érzéstelenítéssel történő vérvétel: a véna feletti területet érzéstelenítő krémmel bekenik, majd fél óra várakozási idő után szúrják meg a kicsit, akinek fájdalmai így jelentősen csökkennek.A belvárosi Aranyklinika és felkészült csapata várja Önt és Családját a minél teljesebb és gyorsabb gyógyulás érdekében. Több mint 50 tapasztalt, a szegedi klinikán is praktizáló szakorvos közel ugyanennyi szakrendelésen, előzetes bejelentkezés alapján, minimális várakozási idő mellett fogadja betegeit. A közelmúltban a felújításon és bővítésen átesett, több mint 50 négyzetméteres földszinti váróterem mellett kulturált környezet biztosítja a páciensek kényelmét.