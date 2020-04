150 doboz sörrel ajándékozták meg a 93 éves nagymamát

A brit nagymamát otthona ablakában fotózták le egy papírlappal a kezében, melyen tájékoztatja az arra járókat, hogy a házi karantén alatt elfogyott a söre, és valaki igazán hozhatna neki még. A segítség onnan érkezett, ahonnan nem is számított rá.

Nagy-Britanniában, sőt az egész világon ma már kevés olyan internetező létezik, akik ne találkoztak volna a 93 éves Olive Veronesi fényképével.

A világhálónak köszönhetően a Coors sörgyártó cég embereihez is eljutott az idős hölgy problémája, ami persze azonnal cselekvésre késztette az italos cég embereit látván, hogy márkájuk hűséges fogyasztója. Ezért gyorsan össze is szedtek a raktárból 150 dobozzal a néninek, amit villámgyorsan el is juttattak neki – számol be a Mindmegette.

A CNN-nek egyébként a sörgyártó szóvivőjével is sikerült elcsípnie, aki a hírcsatornának azt mondta, hogy nagyon örültek annak, hogy a kialakult helyzet ellenére is látni egy mosolygós arcot, aki ráadásul még a terméküket is szereti. Hozzátette, hogy a kérést még akkor is teljesítették volna, ha Olive nem karanténban dekkolna a koronavírus-járvány miatt.

A „szupernagyi” elmondása szerint minden este megiszik egy sört, hiszen úgy tartja, hogy hasznos vitaminok vannak benne, ha pedig nem viszi túlzásba, még jót is tehet vele 93 éves szervezetének.

