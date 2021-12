Akár 50 ezer madár együttes kirepülésének és behúzásának is részesei lehetnek szombaton azok, akik ellátogatnak Tatára, az Öreg-tó partján rendezett Vadlúd Sokadalomra.

Magyarország legnagyobb madárfesztiválján a nap jellegzetes eseménye a ludak esti behúzása. Az ék alakban érkező rajok szürkületkor hatalmas csapatokban térnek vissza a tóra. Az esemény a parton felállított távcsöveken és nagyméretű kivetítőn is követhető szakértő kommentátor segítségével.

Napközben a látogatók számos természetvédelemmel kapcsolatos bemutatót láthatnak.

A különböző madárfajokról és védelmükről szóló előadások mellett harkálymegfigyelő túra, állatbemutató és sólyomröptetés is szerepel a programban. Továbbá a gyerekeket kreatív játszóház, játékos távcsöves madárkeresés és madaras memóriajáték várja. A vásárban kézművesek, őstermelők és népművészek kínálják portékáikat, de vásárolhatóak madár- és természetvédelmi eszközök, valamint könyvek és madarakat ábrázoló festmények is.

Azok, akik személyesen nem tudnak jelen lenni, a fesztivál eseményeit online élőben is követhetik.

A rendezvény zárt területen zajló programjait csak védettségi igazolvánnyal és személyazonosság igazolására alkalmas irat bemutatásával lehet látogatni. A fedett sátrakban kötelező a szájat és az orrot elfedő maszk használata.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szerint a Tatai Vadlúd Sokadalom különlegessége, hogy a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek védelmére létrehozott ramsari egyezmény hatálya alá tartozó Öreg-tó az egyetlen olyan madárpihenő Európában, amelyet egy város szinte teljesen körülvesz.

Az elmúlt hetekben a Tata környékén lévő vizes élőhelyek alkotta területen már közel 60 ezer, ezen belül a tatai Öreg-tavon 47 ezer vadlúd tartózkodott.

A ludak többsége nagy lilik, a második legszámosabb faj a nyári lúd. A madártömegben 24 globálisan veszélyeztetett vörösnyakú lúd és öt kis lilik is feltűnt, de láttak már ritka vendég apácaludat, vörös és bütykös ásóludat is. A tavon napközben több ezer réce, sztyeppi és dankasirály is látható. Ez a madárlétszám rendkívül gyorsan, akár egy-két nap alatt is további ezrekkel változhat. Csúcsidőszakban, november végén és december elején a tavon éjszakázó vadlibák száma akár az 55 ezret is elérheti.

A 220 hektáros tatai Öreg-tavat Magyarország legrégebbi, csaknem 700 esztendős, mesterséges halastavaként tartják számon. A tavon telelő vadludak akár hatezer kilométerről, Skandinávia és Szibéria északi térségeiből érkeznek hozzánk az ottani időjárás hidegre fordulása után.

További információ a programokkal kapcsolatban az esemény honlapján olvasható.

