A hortenzia az egyik a legszebb dísznövény, amely hatalmas virágfejeivel gyönyörű színfoltja lehet a kerteknek. Gondozására különösen tavasszal kell odafigyelni, de az extra törődést és odafigyelést mindig megköveteli magának. De valamit valamiért – olvasható a Lakáskultúra cikkében.

A hortenzia igazi kisasszony, szeszélyes és kényes. Ám az a kertész, aki hajlandó rászánni az időt a rózsaszín, lila és kék színben pompázó előkelőségre, biztosan elnyeri jutalmát. Egész hosszú időn keresztül gyönyörködhet csodálatos virágaiban.

A hortenzia nemzetség (Hydrangea) Japánból származik. A távoli szigetország párás hegyvidéki erdeiben őshonos fás, könnyen bokrosodó, terebélyes évelő növény. Európába csak az 1800-as években jutott el. Az észak-európai országokban hamar népszerű lett, különösen Angliában kedvelik. Több, mint 30 természetes faja ismert, de a nemesítések miatt ma már további 100 újabb változata létezik. Akadnak köztük örökzöld és lombhullató, illetve bokrosodó és kúszó fajok is. A nálunk elterjedt kerti hortenzia 1-1,5 méter magasságúra növő, lombhullató cserje, félgömb alakú virágait több kisebb virág alkotja, ebből sok meddő. Virágai a fehér, a piros, a kék, a rózsaszín és a sárga színek bármilyen változatában előfordulnak.

A virágok színét gyakran befolyásolja a növény kalcium- és nitrogénellátottsága.

Alapvetően kerti növény, ám egyes fajtáit szobanövényként is tarthatják, cserépben.

A közeg befolyásolhatja virágjaink színét

Ez a dísznövény a tápanyagokban gazdag, jó vízvezető képességű, savanykás talajt kedveli. Az ültetőközeg befolyásolhatja virágjainak színét. Ha a talaj nagyon meszes, a kék hortenzia halványlila vagy rózsaszín árnyalatúvá fakulhat, a káliumtól viszont kékebb virágok jönnek létre. A fehér fajtákat pedig nem befolyásolják az ásványi sók. A hortenzia nem szereti a száraz talajt és a túl erős napfényt, ezért fontos, hogy félárnyékos helyre kell ültessük. Ha tűző napnak van kitéve, a virágok összezsugorodhatnak.

A frissen vásárolt hortenzia bármikor kiültethető a szabadba, ám a helyválasztásra a növény igényei miatt nagyon figyelni kell.

Legjobb időpont az ültetésre az augusztus és a szeptember, amikor már elvirágzott a növény. De bármikor is ültetjük, a töveket készítsük rá fel. Egy nappal korábban helyezzük cserepestül vagy a kertészeti konténerrel együtt vízbe, hogy gyökerei jól megszívhassák magukat. Az ültetésig tartsuk árnyékos, szélvédett helyen.

A sérült ágakat, leveleket távolítsuk el! Az ültetés során figyelembe kell vennünk, hogy minden példányból nagy bokrok fejlődnek majd ki, így egymástól legalább 3 méterre tervezzük a töveket.

Kényelmes méretű ültetőgödröket kell ásnunk, a talajt keverjük össze egy kis tőzeges komposzttal, ugyanis a Hydrangea a savanykás közeget szereti. Az ültetőgödrök legyenek nagyok, a belehelyezett növény gyökereire vastagon kerüljön föld. A gyökérzet takarásához használhatunk komposztmulcsot is, mivel ez megakadályozza, hogy a talaj fölmelegedjen a hortenzia körül.

Ez a növény megköveteli magának a vizet

A hortenzia nagy vízigényű, ezért rendszeresen öntözzük lágy vízzel, de ne álljon alatta a víz. A virágok, levelek lekonyulásával azonnal jelzi, ha öntözni kell. Ilyenkor nem kell kétségbe esni, hamar regenerálódik, ha elég vizet kap. Forró nyári napokon naponta többször öntözzük. Májustól augusztusig tanácsos 2 hetente rododendron számára ajánlott tápoldattal kezelni.

Ha korábban nem tettük meg, most már mindenképp vágjuk vissza az az elvirágzott szárakat az első életerős rügypárig. Az idős bokrokra több figyelmet kell fordítani. A legidősebb vesszők közül tavasszal el kell távolítanunk 1-2 darabot, hogy teret adjunk a fiatalabb, erősebb virágzó vesszőknek. Erősen elhanyagolt hortenzia tő esetén legyünk bátran radikálisak, újítsuk meg az egész bokrot azzal, hogy az összes vesszőt tövig metsszük. A beavatkozást követően egy évig ugyan nem fog virágozni a tő, utána viszont sokszorosan hálálja meg a gondoskodást. Ha tavaszi fagykár érte a növényt, akkor is metsszük vissza, illetve érdemes eltávolítanunk a szabálytalanul növekedő vesszőket is.

Mikor virágzik a hortenzia?

A kertbe kiültetett hortenzia többnyire csak augusztustól nyílik. Vásárolhatunk olyan hortenziafajtákat is, amelyek kifejezetten őszi virágzásúak, illetve népszerűek azok a hortenziabokrok is, amelyeknek a levelei ősszel vörösesbarnára színeződnek.

Ne felejtsük! Ezt a növényt teleltetni kell.

A hortenzia alapvetően fagytűrő cserje, ám a fiatal növényekre érdemes odafigyelni. Ha cserépben tartjuk, hűvös, de nem fényhiányos pincében teleltessük át, ha a hortenzia ki van ültetve, akkor pedig érdemes a töveket télire letakarni.

Borítókép: Shutterstock