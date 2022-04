A 2021-ben indított Kert a köbön programsorozat szervezőinek fontos célja, hogy szórakoztató módon mutassák be az ÖK fő kutatási területeit, az ökológia, az evolúcióbiológia és a konzervációbiológia terén elért legújabb eredményeiket. További céljuk, hogy felhívják a figyelmet a természetes élőhelyek megóvásának és az emberek környezetvédelmi felelősségvállalásának a jelentőségére, ezzel egyfajta ökológiai szemléletformáló szerepet vállalva. A rendezvényre látogatók 2022-ben is a legavatottabb ökológus és botanikus kutatók vezetésével fedezhetik fel az ország legjelentősebb botanikus kertjét, mindezt számos kulturális program kíséretében.

De hogyan jött az ötlet, hogy az ország legnagyobb ökológiai és botanikai tudományos intézménye kulturális rendezvénysorozatot indítson? A tudomány és a művészetek korántsem ellentétei, hanem sokkal inkább kiegészítői egymásnak, hiszen ugyanazt a világot igyekeznek leírni a maguk eszközeivel. A képzőművészetek, a zene és a film is az ember és környezete kétirányú kapcsolatát és a közöttük fellelhető harmóniát igyekszik megragadni, éppen úgy, mint az ökológia. Ahogyan az ember sem nélkülözheti a természetet, és felelős annak megismeréséért, illetve megóvásáért, úgy a művészetek és a tudomány sem létezhet önmagában, egymás támogatására, kiegészítésére szorulnak – fejtette ki Garamszegi László Zsolt, az ÖK főigazgatója.

A kutatók és művészek is érzékelik, hogy a környezeti problémákat, a természetes élőhelyek rombolását, a klímaváltozás nyomán egyre súlyosbodó ökológiai krízist, a fajok kihalását és legutóbb az ökológiától és az emberi viselkedéstől elválaszthatatlan, emberek millióinak életét kioltó pandémiát látva útmutatást és reményt kell adni az aggódóknak. A közömbösökkel pedig meg kell értetni, hogy a veszély néhány évtizeden belül talán olyan súlyossá válik, hogy ha nem cselekszünk most, talán nem leszünk képesek megmenteni a Földet. Meg kell hát nyerni az embereket az ökológiai gondolkodásnak. A Kert a köbön rendezvénysorozatnak ez a végső célja, ami azonban korántsem ijesztgetést jelent.

Nem szabad pánikolnunk, mert a kétségbeesés csak tétlenséget vagy rossz tetteket szül. Ehelyett a tudományt kell segítségül hívnunk, hiszen csak az objektív tudás segíthet abban, hogy megoldjuk az emberiség előtt tornyosuló talán eddigi legnagyobb környezeti problémákat – folytatta Garamszegi László Zsolt. „A megoldás igenis lehetséges, melyhez az Ökológiai Kutatóközpont tudományos eredményei is alapul szolgáltathatnak, ám ezek gyakorlati szintű integrálásához szélesebb körű összefogásra van szükség. A mi feladatunk az, hogy szorongás vagy kapkodás keltése helyett megalapozott tudást adjunk át, amely alapján a döntéshozók és a bolygónk jövője iránt elkötelezett lakosság tényekre, és nem érzelmekre épülő hatékony cselekvési tervet készíthetnek. A rendezvénysorozatunkra ellátogatók egy életre szóló útravalót kaphatnak ehhez a kutatóinktól és a művészektől" – zárta gondolatait a főigazgató.

Az idei rendezvénysorozat április 30-án indul. „Az első eseményen a zene és az evolúciókutatás határterületeit boncolgatjuk, mert számtalan ilyen terület van. Az ihlet és az intuíció mind a zenében, mind a kulturális evolúcióban központi szerepet játszik" – mondta el Draskóczy Eszter, az ÖK kommunikációs vezetője. „Április 30-án egy evolúcióbiológus, egy zenetörténész és egy újságíró lesznek a vendégeink, akik a kulturális evolúcióról, az emberi divatok, szokások, művészetek átadásáról, terjedéséről, változásáról fognak beszélgetni, de szóba kerülnek majd az ihlet és a zenei szépség fizikai és biológiai mozgatórugói is" – tette hozzá a kommunikációs szakember.

Késő tavasszal és nyáron minden hónap utolsó napjaiban szervezik meg az eseményeket. Ezek egyikén a biológus, a képzőművész, az irodalomkritikus és a művészettörténész vendégek szót ejtenek majd az áltudományokról és ezek művészeti megfelelőjéről, a dilettantizmusról. A résztvevők azt is megismerhetik, hogy mit gondol egy zoológus, egy botanikus, egy etnoökológus és egy nyelvész a magyar táj és nyelv különlegességéről és hasonlóságáról más vidékek tájaival, történeteivel összehasonlítva. Egy másik alkalommal egy építész, egy történész és egy ökológus beszélget majd a városokról. A város ugyanis maga is egy ökoszisztéma, amelynek lakói ugyanazokat az ökológiai törvényszerűségeket követve működnek együtt, illetve versengenek egymással, mint ahogy a természetben az állatvilág egyedei teszik. A városi témához kapcsolódik egy izgalmas tudományos kalandozás is, mely során a látogatók különböző városi élőlények világába nyerhetnek bepillantást játékos formában. Augusztus végén egy evolúcióbiológus, egy nyelvész-pszichológus, egy szociálpszichológus és egy történész azt járják majd körül, hogy miként alakulhatott ki az a különleges képességünk, amelynek köszönhetően akkor is tudunk nagy csoportban együttműködni, ha a tagok nem közeli rokonai egymásnak, hiszen ebben az ember egyedülálló az élővilágban. A beszélgetés során a vendégek megvitatják, hogy milyen társadalmi előfeltételei vannak a sikeres együttműködésnek, léteznek-e genetikai különbségek az együttműködési hajlamban, és hol húzódnak határaink. A neves tudósok azt a súlyos kérdést is feszegetik majd, hogy milyen kihívást jelent a globális felmelegedés, illetve fennmarad-e egyáltalán a civilizáció. Az esteket a Binder Trió, a Hiperkarma, Horváth Sára Nina, valamint a Magashegyi Underground koncertjei koronázzák meg.

A Nemzeti Botanikus Kert rendezvénysorozata kétnapos fesztivállal zárul szeptemberben, ahol a látogatók szintén számos színpadi beszélgetést hallhatnak, és változatos kerti programokon vehetnek részt, amelyek mind az ökológia és a művészetek legfontosabb témái, a sokféleség, a természet és a lélek köré csoportosulnak. A fesztiválon fellép az Ivan & The Parazol, illetve a Sárik Péter Trió.

Bővebb információ az alábbi weboldalon érhető el.

Borítókép: a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert 2020. június 25-én (MTI/Koszticsák Szilárd)