A 2022-es kiadvány készítésekor mintegy 600 vendéglátóipari egység került látómezőbe, ezek közül az időszakot jellemző étterembezárások, átalakulások miatt 454 helyre jutottak el a tesztelők 2021. augusztus 11. és 2022. május 4. között - közölte a Dining Guide.

Mint írták, a Dining Guide az étterem-látogatásokat megelőzően a vendéglátóhelyekre vonatkozó, releváns információk begyűjtését végzi. A teszteléseket anonim éttermi ellenőrök végzik, a listák pedig folyamatosan frissülnek, így a tesztidőszak végére alakul ki a végleges éttermi sorrend.

A TOP100-ban lévő éttermeket többször is meglátogatjuk. A TOP25-ben lévő éttermeket 4-6 alkalommal is teszteltük, és volt olyan vendéglátóegység, ahol 8 alkalommal is jártunk - idézi a közlemény Herczeg Zoltánt, a Dining Guide kiadóját.

A Dining Guide az elmúlt években külföldről érkező, 2-3 Michelin-csillagos séfek segítségével állította fel TOP10 ranglistáját, és a nemzetközi szakemberek határozhatták meg azt is, hogy az adott évben mely étterem nyeri az Év étterme díjat.

A külföldi séfek a folyamat utolsó fázisában érkeztek Magyarországra, és a TOP20 étterem tesztelése után hozták meg a döntésüket. Ezt a feladatot az elmúlt hat évben és idén is Fausto Arrighi, a Michelin Guide exdirektorának segítségével végezték el - közölte a Dining Guide.

A kiadvány az idei évben külön fejezetben, egy TOP10-es listával és az Év cocktail bárja díjjal értékeli a magyarországi bárélet fejlődését, a Dining Guide Best of the Best minősítés létrehozásával pedig azoknak az egységeknek a példaértékű munkáját ismeri el, amelyek minimum 3 évben a kategóriájuk legjobb helyezését érték el az Étteremkalauz előző kiadásaiban.

A Best of the Best besorolás első birtokosai az elmúlt három évben az Év étterme díját elnyerő Stand Restaurant, valamint az elmúlt négy esztendőben az Év cukrászdája díjat kiérdemlő Mihályi Patisserie.

A Dining Guide Best of the Best minősítést az adott vendéglátóhely addig birtokolja, amíg az egység helyszíne és szakmai vezetése változatlan marad, fontos szempont továbbá, hogy a teszteléseken mutatott teljesítménye 90 pont felett maradjon.

Az új kategória létrehozása egyben azt is eredményezi, hogy idén mindenképpen új egység kapja az Év étterme díjat - hangsúlyozza a közlemény.

Mint a szervezők emlékeztetnek, a Dining Guide díjátadó gálákon az adott év TOP10 listájára kerülő éttermek és a díjazottak által összeállított ételeket kóstolhatják a vendégek.



Idén a gála két friss magyar siker előtt is tiszteleg. A Bocuse d'Or márciusi, európai döntőjén a magyar csapat a második helyezést szerezte meg; hústáljuk némileg egyszerűbb változatát első alkalommal kóstolhatja a nagyközönség, összesen 500 adagban.

Örömteli híre volt a magyar gasztronómiának az is, hogy az idei Oscar-gálát követő fogadáson egy magyar séf, Szántó István is prezentált négy magyar fogást. Az Oscar-gálákat követő vacsorák gasztronómiai kínálatát évtizedek óta meghatározó Wolfgang Puck és budapesti éttermének séfje, Szántó István is ott lesznek a Dining Guide Év étterme gálán, és mind a négy fogást elkészítik majd a vendégeknek - áll a közleményben.

Borítókép: Selim Ölmez, a Matild Palace hotelmenedzsere, Herczeg Zoltán, a Dining Guide lapigazgatója, gasztronómiai tanácsadó, Zakariás Fruzsina, az Audi márkaigazgatója és Hamvas Zoltán, a Bocuse d’Or Akadémia elnöke (b-j) az Audi-Dining Guide Év Étterme díjátadó gála sajtótájékoztatóján a Matild Palace hotelben 2022. május 9-én (MTI/Máthé Zoltán)