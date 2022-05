Csodálatosan szép volt odafönn - mesélte az ugrást rögzítő svéd SVT televíziónak Larsson.

Ugrásának a Guinness Rekordok képviselője is tanúja volt. A Mjölbyben élő nő arról is beszámolt, hogy jó érzés volt lassan ereszkedni lefelé, annak ellenére is, hogy már elég gyengén lát. Hozzátette: nem izgult túlságosan, mivel 2019-ben már egyszer részt vett egy tandemugrásban. "Mindig leérek" - tréfálkozott.

Rut Larsson nem izgult túlságosan, mivel 2019-ben már egyszer részt vett egy tandemugrásbanForrás: Jeppe Gustafsson / TT News Agency via AFP



A 103 éves és 259 napos Larsson a nők között az amerikai Kathryn Hodges rekordját döntötte meg, aki 2019 augusztusában, 103 évesen és 129 naposan ugrott ki egy kis repülőből Seattle mellett, de idősebben ugrott, mint a legöregebb tandemugró férfi, az amerikai Alfred "Al" Blaschke, aki - a Guinness Rekordok honlapja szerint - 103 éves és 180 napos volt, amikor 2020 júliusában Texasban végrehajtotta tandemugrását.

