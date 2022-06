Változatos műsorokkal és foglalkozásokkal készül a Múzeumok éjszakája programsorozatra a Hagyományok Háza és Magyar Népi Iparművészeti Múzeum. Június 25-én a kisebbek már kora délután ráhangolódhatnak a jeles napra az „Illatok, ízek, formák – Nézd kézzel, lásd szívvel!” kiállításon berendezett interaktív játszósarokba.

Az ifjú hagyományőrzőkre mézesbábos, karikás ostoros, mázas-cserepes, gyapjútulipános élménytárak várnak.Megkereshetik a nemezkártyák párjait, versenyezhetnek csukott szemmel útvesztő játékban, valamint megérezhetik a mézeskalács fűszereinek illatát.

A múzeumba költöztek

Különlegesnek ígérkezik A „magyar motívum” - haute couture és a magyar népművészet címmel Czingel Szilvia néprajzkutató divattörténeti ismeretterjesztő előadása. A látogatók többek között gróf zsadányi és törökszentmiklósi Almásy Jacqueline történetét is megismerhetik. Jacqueline-t gyönyörű nőnek tartották nemcsak Budapesten, hanem Párizsban is. Képek jelentek meg róla a francia Vogue magazinban, sőt a 20. század legnagyobb divatfotósa, George Hoyningen-Huene is lefényképezte. 1939-ben fogadta barátnőjét, a kor egyik legismertebb divattervezőjét, Elsa Schiaparellit budapesti luxuslakásában, akinek a munkái jelentősen befolyásolták Salvador Dalí és Jean Cocteau szürrealista művészeket is.

A látogatás olyan sikeresnek bizonyult, hogy a két hölgy a grófnő automobilján leutazott Mezőkövesdre és Kalocsára, majd két hétre beköltözött a Néprajzi Múzeumba, hogy tanulmányozza a „magyar motívumot”.

A nagy tanítómester, Paul Poiret pedig már mindezt megtette 1911-ben, miután igazi kultúrsokk-ként élte meg, amikor Bródy Margit kalapkészítőnél megcsodálta a magyar hímzéssel díszített női fejfedőket. Hogyan fedezte fel magának Párizs a magyar népművészetet, és hogyan lett része a párizsi nagy divatházak kollekciójának? Az előadás erre keresi a választ.

Az estét Bájoló címmel a Borbély Mihály Polygon lemezbemutató koncertje zárja. Számos programot a szervezők limitált létszámú csoportoknak szerveznek, de terveik szerint a nagyobb érdeklődésre számot tartó foglalkozásokat az év folyamán megismétlik.

