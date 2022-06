Az amerikai filmakadémia keddi közleménye szerint Euzhan Palcy, Diane Warren, Peter Weir és Michael J. Fox kapja meg a tiszteletbeli Oscar-díjat, amit 13. alkalommal november 19-én adnak át Los Angelesben.

A filmakadémia tiszteletbeli Oscar-díjaival a testület kormányzói a filmművészet kiemelkedő alkotóit tüntetik ki évente.

David Rubin, a filmakadémia elnöke közleményében kiemelte, hogy Michael J. Fox, akinek idén a Jean Hersholt Humanitárius Díjat ítélték oda, "fáradhatatlanul támogatja a Parkinson-kór kutatását, és határtalan optimizmusa példázza, hogy egyetlen ember milyen hatással van milliók jövőjének megváltoztatására".

Euzhan Palcyt az elnök a filmtörténet úttörő filmeseként méltatta. Diane Warrennel kapcsolatban pedig kiemelte, hogy "zenéje és dalszövegei számtalan mozgókép érzelmi hatását fokozták, és zenei művészek generációit inspirálták".

A filmrendező Peter Weirről olyan művészként emlékezett meg, "akinek munkája emlékeztet minket arra, hogy a film milyen erővel képes az emberi tapasztalatok teljes skáláját felvonultatni".

Az ausztrál Weir olyan emlékezetes filmeket rendezett az elmúlt 40 évben, mint a Piknik a Függő Sziklánál (1975), az Utánam a vízözön (1977), A veszélyes élet éve (1982) vagy A kis szemtanú (1985), amelyért első rendezői Oscar-jelölését kapta. A filmakadémia további öt díjra is jelölte: a Holt Költők Társasága, a Zöld kártya, a Truman Show és a Kapitány és katona: A világ túlsó oldalán című filmjeiért, utóbbiért két kategóriában is.

Warren a filmtörténet egyik legtermékenyebb dalszerzője, több mint 100 filmhez írt eredeti dalokat. A filmdal kategóriában 13 Oscar-jelölést szerzett, köztük a Nothing's Gonna Stop Us Now és legutóbb a Somehow You Do című számaival.

A Martinique-ről származó Palcy forgatókönyvíróként, rendezőként és producerként is elismerést szerzett pályafutása alatt. A négerek utcája című, 1983-ban bemutatott debütáló játékfilmje elnyerte a Velencei Filmfesztivál Ezüst Oroszlánját, ezzel ő lett az első fekete rendező, aki megkapta ezt a rangos díjat. Rendezte Marlon Brandót a Forrongó évszak című drámában, utolsó filmrendezői munkája pedig a Siméon (1992) című zenés mesefilm volt.

Fox a négy Oscar-díjjal jutalmazott Vissza a jövőbe (1985) mellett olyan klasszikusokban szerepelt, mint A háború áldozatai (1989), a Doc Hollywood (1991), a Szerelem a Fehér Házban (1995) vagy a Törjön ki a frász! (1996). Tévés pályafutása során öt Emmy-díjat gyűjtött be, köztük a Kerge város és a Ments meg! című sorozatokért.

Fox 2000-ben hozta létre a Michael J. Fox Alapítványt a Parkinson-kór kutatására. Négy könyve is megjelent, és az Oscar-díjas filmrendező, Davis Guggenheim hamarosan dokumentumfilmet készít róla.

Tavaly a Jean Hersholt-díjat Danny Glover kapta, a többi tiszteletbeli Oscart pedig Samuel L. Jackson, Elaine May és Liv Ullmann.

A 95. Oscar-díjátadó gálát 2023. március 12-én rendezik meg.

Borítókép: Michael J. Fox a "Vissza a jövőbe" című film főszerepében.