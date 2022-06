Rajzpályázatot hirdetett az élelmiszerpazarlás elleni programja részeként alsó és felső tagozatos általános iskolások számára a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih); a pályaművek beküldési határideje július 17-e.

A pályázat célja, hogy a gyerekek megismerjék az élelmiszerpazarlás problémakörét, környezetre gyakorolt hatását és a megelőzés lehetőségeit - tájékoztatta a Nébih az MTI-t kedden.

A beérkezett rajzok közül első körben a Nébih Maradék nélkül programjának munkatársai választják ki kategóriánként a legjobb alkotásokat és azt a 15-15 pályaművet, amelyeket később közönségszavazásra bocsátanak.

A két kategória legjobb 15 rajzából óriásszínező készül, így az alkotások több ezer gyerekhez juthatnak el az iskolakezdésre. A pályázat fődíja kategóriánként egy-egy kerékpár lesz.

A Maradék nélkül csapata a pályázat mellett összegyűjtött néhány családi programötletet is a honlapján. Mint írják, a nyári szünet számos lehetőséget kínál arra, hogy a gyerekek közelebbi kapcsolatba kerüljenek az élelmiszerekkel, megismerjék milyen utat járnak be és mekkora értéket képviselnek az otthon asztalra kerülő ételek. Ajánlanak egyebek mellett a gyerekekkel közös piacozást, bemutatják, hogyan lehet különféle gyümölcsből turmixot vagy banánfagyit készíteni, tippeket adnak a komposztálásra, a balkonládás kertészkedésre, de gyümölcsszüretelésre is buzdítanak a nyári szünetben.

Emellett a nyári táborok szervezői az [email protected] email címen jelentkezhetnek a Nébih élelmiszerbiztonsági, valamint élelmiszerpazarlás témájú foglalkozásaira - áll a közleményben.