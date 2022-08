A politikussal anyaságról, házi lecsóról, Tarlós Istvánról, közösségi médiáról és a divatos idegen percideológiákról is beszélgetett a Vasárnap Reggel.

Nyáron is folyamatosan jelen van a közösségi és a hagyományos médiában. Jut ideje pihenésre?

A munka nyáron sem áll le, ez most nem a nagy pihenések, kikapcsolódások időszaka. Természetesen fontos a feltöltődés, a pihenés, de a szomszédban háború van, aminek a gazdasági hatásait mi is érezzük. Úgy, ahogy a koronavírus-válság idején, a kormány most is folyamatosan figyelemmel kíséri az eseményeket, és ha kell, döntéseket hoz. Mindezek ellenére igyekszem a nyári szünetben minél több időt együtt tölteni a családommal. Nagyon szeretjük a Balatont, de ha tehetjük, szívesen fedezünk fel kevésbé felkapott hazai helyeket. Az aktív kikapcsolódásban és az élmények erejében hiszek, ezért sokat kirándulunk, beszélgetünk. Számomra a legnagyobb kikapcsolódás, ha a családommal lehetek. Szívesen főzök is, amire ilyenkor szintén több idő jut: egy-két ételhez saját, a teraszon lévő "kiskertben" termett paradicsomot, paprikát is használok, de idén is készítettem például sárgabarack-lekvárt, bár azt nem saját termésből.

Hogyan egyezteti össze a munkát és az anyaságot?

A kormányszóvivői munka az anyaság szempontjából nem különbözik a többi hivatástól. A legtöbb édesanya munkába áll, amikor a gyerekei már óvodás korúakká válnak. Hasonlóan az édesapákhoz, a nagyszülőkhöz, akiknek szintén több helyen kell egyszerre helytállniuk. A kormányszóvivőség olyan hivatás, amely nem ér véget a munkaidővel. Ennek ellenére igyekszem kellő időt hagyni a családom számára is, hiszen a kislányomnak én "Mama" vagyok, akit hazavár.

Besegítenek a nagyszülők?

Egy gyerek életében pótolhatatlan szerepük van a nagyszülőknek. Nekem fontos, hogy a kislányom is ismerje meg a családunk történetét, hogy töltsön sok időt a nagyszüleivel, hiszen az én legszebb gyermekkori emlékeim között vannak a nagypapámmal tett közös kirándulások és a nagymamámmal közös főzések. A lányom ráadásul a már 84 éves nagypapámmal, vagyis az ő dédnagypapájával is sok időt tölt. A nagypapám generációja egészen más életet élt, mint mi, más élmények érték, mint ma minket. Ezért is jó, hogy Panni sok időt tölt vele, mert ezekről is beszélgetnek. Összességében a szüleim, nagyszüleim sokat segítenek, amiért rendkívül hálás vagyok.

Fontosnak tartja hangsúlyozni a nőiességet, a női energiákat a politikában?

Fontos leszögezni, hogy a politika nem férfias vagy nőies, hanem harcos terep, ahol szükség van a kompromisszumra, de szükség van az elvek megkérdőjelezhetetlen képviseletére is. A mi politikai közösségünk a hagyományos férfi-női szerepekben hisz. A mostani kormány által képviselt értékrend nem a nők és a férfiak menti törésvonalon helyezkedik el. Nekünk a magyar nemzet érdekeinek a szem előtt tartása az elsődleges. Én úgy érzem, hogy a nőknél bizonyos hangsúlyok máshol helyezkednek el, mint a férfiaknál. Hiszen a családon belüli női szerepek is mások: alapvetően mi vagyunk azok, akik szervezik a családi életet, kisimítjuk a feszültségeket, összehangoljuk a dolgokat. Ezért van talán, hogy mi készebbek vagyunk a kompromisszumra, képesek vagyunk nagyobb empátiával odafigyelni másokra. A női létből fakadó energiákat nem hangsúlyozni kell, hanem jól, a megfelelő időben és helyen használni.

Hosszú utat járt be a kormányszóvivőségig. Miért választotta a politikai pályát?

A 2000-es évek közepén kezdett el igazán érdekelni a politika. Akkoriban az én alapélményem is az volt, mint sok más barátomnak, kortársamnak: mindannyian láttuk, hogy rossz irányba mennek az ország dolgai. Ha emberek felemelték a szavukat, akkor az utcán megverték őket, közben meg egyre csak nőtt a munkanélküliség, a kilátástalanság. Tudtuk, hogy ez az ország többre képes. Fiatalként pedig tenni akartam azért, hogy Magyarország találja meg azt az utat, amely kivezeti őt az akkori válságából. Ez a tenni akarás volt az alapélményem, amiért elkezdtem politikával foglalkozni.

Tarlós István mellett főpolgármester-helyettesként dolgozott. Milyen tapasztalatokkal lett gazdagabb ebben az időszakban?

Tarlós István főpolgármester regnálása alatt Budapest régen látott fejlődésen ment keresztül. Egy közösség vezetéséhez hideg fej és forró szív kell. Nagyon sok gondolat, világos célkitűzés és felelősségteljes döntések sora jellemezte ezt az időszakot. Megtiszteltetés volt részt venni abban a munkában, amelynek eredményeként sikerült Budapestet újra fővárosi rangjához illő várossá tenni.

Tarlós István főpolgármesterrel 2018-ban a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban az erdélyi Tusnádfürdőn

Aktív az Instagramon és a TikTokon. Miért tartja fontosnak a fiatalokat is bevonni a politikába?

A politikai kommunikáció alapvetése, hogy azon a csatornán kell eljutni az emberekhez, amelyet használnak. A közösségi média használata nem politikai divat, hanem praktikum: mára már megváltoztak a médiafogyasztási szokások, az embereket a leggyorsabban ezeken a felületeken lehet elérni. A kormányzati kommunikáció pedig mindenkihez szól. Persze van különbség életkor tekintetében is a különböző platformok felhasználói között, de ezért is igyekszem fent lenni minden fórumon.

Mit gondol, lehet trendi a konzervativizmus?

Meglepő lehet, de a konzervativizmusnak nem feladata, hogy trendi legyen. Ma gyakoriak a percideológiák, a trendeszmék. A pillanatnyi ideig népszerű, majd hamar megbukó tézisek, mint például a woke. A konzervativizmus alapvető jellemvonása a stabilitás. Lényege, hogy olyan értékeket képvisel, amelyek kiállták az idők próbáját, éppen ezért ugyanúgy vonzó lehet egy mostani fiatalnak is, mint az idősebb generációnak. Ma olyan világban élünk, ahol a már bizonyított, jól bevált módszerek aranyat érnek. A konzervativizmus ilyen érték, központban a családdal, a közösségekkel, a hagyományokkal, a tanulással, a munkával és a boldog élettel.