Egy indiai férfi valóságos helyi látványossággá vált a parkolási képességei miatt.

A férfi egyterűvel parkol be rendszeresen egy az autó méretével nagyjából megegyező helyre. Nehezíti a feladatot, hogy a „parkolóhely” egy vízelvezető árok felett áll, itt a legkisebb hibának is azonnal súlyos következményei lennének. A kocsi ráadásul nem is a videó főszereplőjének tulajdona, egy barátjától kéri és kapja kölcsön, mert szüksége van rá a munkájához – írja az Origo.

