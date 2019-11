Az evolúciós változások mindössze néhány évtized alatt végbemehetnek.

Genetikai változások révén alkalmazkodnak a vadállatok a melegedő éghajlathoz

– állapították meg skót, angol és ausztrál kutatók, akik a skóciai Rum-sziget gímszarvasait tanulmányozták.

Korábbi tanulmányok már kimutatták, hogy a szigeten élő gímszarvasok egyre korábban – évtizedenként nagyjából három nappal előbb – hozzák világra a borjaikat az 1980-as évek óta, amiért részben a melegedő hőmérséklet okozta viselkedésbeli és élettani változások a felelősek – olvasható a PhysOrg tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.

A PLOS Biology című folyóiratban publikált tanulmányukban a szakemberek most azt is megállapították, hogy a természetes kiválasztódás okozta genetikai változások is közrejátszanak a jelenségben.

Az eredmények ritka példaként szolgálnak arra, hogy az evolúciós változások már mindössze néhány évtized alatt végbemehetnek.

Az Edinburgh-i Egyetem szakembereinek közreműködésével született tanulmányhoz a Rum-szigeti gímszarvas populációra vonatkozó genetikai adatokat használtak fel az 1972 és 2017 közötti időszakból.

A tehenek évente egyetlen borjúnak adnak életet, és azok az egyedek, amelyek az év folyamán korábban ellenek, több utódot hoznak világra életük során.

Az eredmények szerint ennek részben az az oka, hogy összefüggés van a tehenek korábbi elléséért felelős gének és a magasabb reprodukciós siker között. Ennek következtében ezek a gének öröklődtek egyre inkább a sziget gímszarvas populációjában.

„Ez egyike azon kevés eseteknek, amikor sikerült tetten érnünk az evolúciót, megmutatva, hogy az segíthet a populációknak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban”

– mutatott rá Timothée Bonnet, az Ausztrál Nemzeti Egyetem munkatársa, aki a tanulmány vezetője volt.

