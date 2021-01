Ámen és awoman – így imádkozik a demokrata politikus

Nem csak egyszerű ámennel zárta az ima végét egy demokrata politikus, hanem hozzátette, hogy „a-woman”, nehogy ne legyen elég felvilágosult a lezárás. Ezzel azonban csak saját tájékozatlanságát bizonyította, hiszen az imák végén elhangzó ámennek semmi köze nincsen a férfiakhoz, a szó azt jelenti, hogy úgy legyen.

Rendhagyóra sikeredett a 117. Kongresszus megkezdése az Egyesült Államokban vasárnap, ahol a nyitó imádságot egy demokrata politikus, Emanuel Cleaver mondta. A férfi úgy gondolta, hogy a gender ideológia és a nemiség jegyében nem csak egy egyszerű ámennel zárja a mondandóját, hanem hozzátette még azt is, hogy „awoman” – számol be a V4NA.

Erre többek szerint is azért kerülhetett sor, mert a demokrata politikus úgy gondolta, hogy az ámen túlságosan kirekesztő, mert „men-re” végződik, ami férfiakat jelent. Ezért tehette hozzá az „awoman” lezárást is, hogy a nők is helyet kapjanak. Ezzel azonban kicsit elszámolta magát, mert az imádságok lezárása, az ámen valójában azt jelenti, hogy „úgy legyen”, annak semmi köze nincsen a férfiakhoz.

A súlyos tévedést többen is kiszúrták. Volt, aki szerint a demokraták bohócok, és mindig találnak valamilyen módot arra, hogy mindent butává és értelmetlenné tegyenek. Más arra hívta fel a figyelmet, hogy az ámen nem egy nemiséggel kapcsolatos szó, bár manapság a tények már nem számítanak annyira.

Nacsa Lőrinc kereszténydemokrata politikus a közösségi oldalán úgy kommentálta a nem mindennapi megnyilvánulást: a politikai korrektség a nonszensz és a hülyeség táptalaja.

Nem ez volt egyébként az új évben az első megosztó dolog a Kongresszusban. Új szabályokat készülnek bevezetni, amivel még befogadóbbak akarnak lenni. Ennek értelmében betiltanák az olyan szavakat a házszabályban hivatkozott szövegeknél, mint az anya, az apa, a lány, a nővér, a férj, a feleség, de még az anyós és após kifejezést is, hiszen ezek előre vetítik az adott személy nemét. Ezek helyett nemileg semleges megszólításokat kellene használni, mint például azt, hogy szülő, gyermek, pár.

A változásokat Nancy Pelosi, a Képviselőház demokrata házelnöke jelentette be. Ez viszont némi visszásságot mutat, mert a politikus a Twitter-oldalán éppen olyan szavakkal jellemzi magát a leírásban, amiket be akar tiltani, mint az édesanya és nagymama.

