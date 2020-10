Beleegyezést kell kérniük a férfiaknak a nőktől, mielőtt elmagyaráznak valamit

Az ENSZ női ága, a UN Women az elmúlt időszakban több témát is boncolgatott – a gender semleges megszólításoktól kezdve a női videójátékosok ügyéig –, aminek fontosságát többen megkérdőjelezték. Most ismét egy olyan kezdeményezést mutattak be az oldalukon, amin többen is felháborodtak – mondván, miért azzal foglalkoznak, amikor annál sokkal fontosabb dolgok is zajlanak a világban – írja a V4NA Hírügynökség.

A mostani bejegyzésben a UN Women a mansplaining jelenséget vette górcső alá, aminek szerintük két jelentése is van. Az egyik szerint ez a szó azt jelenti, hogy egy férfi úgy magyaráz el valamit egy nőnek, hogy érezteti vele, hogy ő tudja, miről van szó és jobban is ért ahhoz, mint a nő. A másik megfogalmazás szerint a mansplaining egy patriarchális jelenség, ami a nőket saját maguk megkérdőjelezésére és bekorlátozására tanítja, miközben a férfiaknak határtalan önbizalmat ad.

You can avoid being a mansplainer by asking yourself these questions:

👉Did she indicate any desire to hear this information?

👉Is it possible that she knows more about this topic than I do?

👉Did I read the room before starting to speak? pic.twitter.com/WEZY3jBn4P

— UN Women (@UN_Women) October 3, 2020