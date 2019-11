Betiltották a tapsolást, mert sértheti a siketeket

Egészen új módon állt ki a siketek és nagyothallók mellett az Oxfordi Egyetem tanácsa októberben, amikor is egy új határozatukban úgy döntöttek: betiltják a tapsot az egyetem nyilvános rendezvényein. Úgy vélték ugyanis, hogy a tapsolás sérti a siketeket, ezért mostantól a jelnyelvi „jazz hands” kézmozgását lehet csak használni – írja a V4NA hírügynökség.

The University of Oxford has decided to ban clapping because it is “triggering” to some students and to replace it with “silent jazz hands”.

This is what Western Civilization is becoming…https://t.co/xJp1qVDqYe

— Ernst Roets (@ErnstRoets) November 3, 2019