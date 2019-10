Drasztikusan ér véget az októberi nyár

Szombaton és vasárnap már lesznek helyek, ahol ősziesebb lesz az idő, 20 fok alatt alakulnak a maximumok.

Jövő hétfőn drasztikus hidegfront érkezik, amely keddre lehűlést és várhatóan országos csapadékot is hoz, de a héten még szokatlanul meleg marad az időjárás – közölte az M1-en szerda délután Fejős Ádám meteorológus, aki azt is elmondta: a következő napokban a szálló por koncentrációja is várhatóan magas lesz. Kifejtette: most éjszaka kialakulhatnak pára- és ködfoltok, általában 10 Celsius-fok körül alakul a hőmérséklet.

Csütörtökön a ködfoltok feloszlása után mindenhol kisüt a nap, számottevő csapadék nem valószínű. A Dunántúlon 23-26, az Alföldön akár 27-28 fok is lehet.

Péntektől mérséklődik a nappali felmelegedés. Szombaton és vasárnap már lesznek helyek, ahol ősziesebb lesz az idő, 20 fok alatt alakulnak a maximumok

– közölte a meteorológus.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja szerint hétfőn a minimumok 3 és 10, a maximumok 10 és 20 fok között alakulnak majd. Kedden a leghidegebb órákban 3-9 fok lesz, s napközben is csak 8-13 fokig emelkedik a hőmérséklet.