Egy osztrák férfi csak ráült a wc-re, aztán az a rémálom jött, amit egy férfi sem akar átélni

A hüllő valószínűleg a csatornán keresztül siklott át a szomszéd lakásba, ahol hétfő reggel harapott a mellékhelyiséget felkereső 65 éves férfiba.

– olvasható a stájerországi rendőrség közleményében.

A férfi ezután belenézett a csészébe, és egy albínó hálós pitont (Malayopython reticulatus) pillantott meg.

A hüllő a férfi 24 éves szomszédjától szökött át. Kimentéséhez hüllőszakértőt hívtak, aki megmosta a pitont és visszaadta tulajdonosának.

Hanyagságból elkövetett testi sértés miatt indulhat eljárás ellene.

The 65-year-old victim “felt a ‘nip’ in the genital area” shortly after sitting on the toilet at home in Graz just after 6 a.m., according to a statement from police in Styria province.

