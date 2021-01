Elhunyt Frankó Endre, a Puma-repülőszázad utolsó tagja

A II. világháború legendás magyar alakulatában harcoló veterán 97 éves volt.

Végső nyugalomra tért az utolsó magyar katonai pilóta, aki a II. világégésben a tűzkeresztségen is átesett. Frankó Endre 2020. december 30-án hunyta le a szemét.

A 101. Puma Honi Légvédelmi Vadászrepülő Osztály utolsó, bevetésen is átesett pilótája 1923. szeptember 3-án született Egerben. 1939-ben Gyöngyösön ismerkedett meg a vitorlázórepüléssel, majd 1942-ben, érettségi után jelentkezett a Magyar Királyi Légierő kötelékébe. A kiváló öttusázó Szombathelyen, a Horthy Repülő Akadémián kezdte meg tanulmányait, majd 1944. augusztus 20-án avatták hadnaggyá. A Szent László hadosztályban töltött kitérőt követően 1944. november 30-án helyezték át a Pumákhoz, vitéz belényesi Heppes Aladár alezredes parancsnoksága alá. Itt már a Messerschmitt Bf 109G-vel repülhetett. Mint Frankó fogalmazott, ez magasan a legjobb gép volt a magyar légierő állományában.

A pilótahiány miatt alig hat órányi gyakorlórepülést követően már az éles bevetések vártak rá. Frankó hadnagy összesen nyolc bevetést hajtott végre a Dunántúl, majd a Nyugat felé visszavonuló ezreddel Ausztria felett. Ezeket túlélve 1945. május 5-én, a német–osztrák határ melletti Pockingban esett amerikai hadifogságba.

A háború után volt motoros repülő-oktató és műszaki rajzoló, majd gépészmérnök lett. Ő tervezte a jánoshegyi Libegőt is.

Frankó Endre nyugdíjas éveiben is figyelemmel kísérte a magyar katonai repülést. 2007-ben jelent meg az Egy élet viszontagságai című önéletrajzi kötete. A veterán 2016-ban ismét beülhetett szeretett gépe, a „Messzer” fülkéjébe a németországi Messerschmitt-múzeumban. Akkor a másik még élő Puma, vitéz Szentiványi János nyugállományú alezredes is vele tarthatott. „Bandi bácsival” most örökké az egekbe költözött a legendás magyar égi kötelék.

„Vezérünk a bátorság, kísérőnk a szerencse” A vörös üvöltő pumafej először 1938-ban jelent meg a magyar légierőben. Heppes Aladár tervezte meg a jelvényt, amikor parancsnokhelyettes volt az 1/3. vadászrepülő századnál. A rajzot Baráth László készítette. Amikor Heppest áthelyezték egy másik vadászegységhez, a pumafej „követte” őt tovább.

Borítókép: Frankó Endre nyugállományú repülőfőhadnagy, a légierő Puma századának egykori Messerschmitt-pilótája a Messerschmitt Bf 109 típusú második világháborús vadászrepülőgép bemutatóján a RepTár Szolnoki Repülőmúzeumban 2019. október 22-én.