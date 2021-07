Elképesztő árat fizettek Leonardo da Vinci egyik rajzáért

A mindössze 7 centiméteres, ezüstpont-technikával pink-bézs papírra készült rajz

– írta a Christie’s aukciósház.

Előzetesen 8-12 millióra becsülték a leütési árat.

A jutalékokat is magában foglaló 8,886 millió fontos vételár meghaladja az előző rekordot: Leonardo (1452-1519) Ló és lovas című rajzát 2001-ben valamivel több mint 8 millió fontért (mai árfolyamon 3,3 milliárd forint) adták el.

A rajz tulajdonosait Thomas Lawrence brit festőig lehet visszakövetni. Lawrence 1830-as halála után a Medvefej a festő kereskedőjéhez, Samuel Woodburnhöz került, aki 1860-ban eladta a Christie’snek 2,50 fontért. Jelenlegi tulajdonosa 2008 óta birtokolja.

A tiny Leonardo da Vinci sketch sold on Thursday at Christie’s for about $12.2 million, a record price for a Leonardo drawing at auction. https://t.co/ravE80Q6Mf

— New York Times Arts (@nytimesarts) July 8, 2021