Emuk szálltak meg egy nyugat-ausztrál kisvárost (videó)

Az emu Ausztrália egyik ikonikus állata, a vörös óriáskenguruval együtt tartja az ország pajzsát a címerben. 150-190 centiméteresre is megnő, súlya 30-60 kilogramm.

„Szerintem maradni fognak, mivel nem fogjuk erővel eltávolítani őket, ezért meg kell tanulnunk együtt élni velük. Ha valaki emuval találkozik a városban, ne közelítsen, mert területvédő és elég agresszív is. Aki tudja, kapja fel a kerti locsolócsövet és spriccelje le, ettől elszalad”

– mondta Julie May, a város lakókocsiparkjának vezetője.

Nemrég egy motoros összeütközött a futómadárral és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy helikopterrel kellett kórházba szállítani. „A város fő közlekedési útvonalát veszélyessé teszi az a húsz emu, amely rajta kószál, a motoros esete is ezt mutatja” – mondta Dean.

„Az elmúlt hat hónapban jelentek meg, kicsit zavaróak a házak kertjeiben és a közterületeken, mert ott végzik a dolgukat is. Majdnem egész életemben itt éltem, és soha nem láttam még ekkora csordát. Egyértelmű, hogy a számuk nem csökken”

Emuk költöztek be egy nyugat-ausztráiai kisvárosba az elmúlt néhány hónapban, tömegesen bukkannak fel az utcákon, parkokban, kertekben a nap minden órájában.