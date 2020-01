Eredetinek nyilvánították a negyven év után előkerült gothai festményeket

A rendőrség még mindig nem tudja, miként lopták el a képeket, és hol tartották negyven évig. Most vizsgálják azokat, akik a festményekhez kötődő zsarolással hozhatók kapcsolatba.

A Lipcsétől száznegyven kilométerre fekvő gothai kastélyba néhány nappal az újonnan felszerelt biztonsági rendszer működésbe helyezése előtt törtek be. Akkor a művek árát ötmillió német márkára becsülték, ma már legalább ötvenmillió euró az értékük.