Föníciai vitorláshajó mása szelte át az Atlanti-óceánt (videó)

Átszelte az Atlanti-óceánt egy fából épült föníciai vitorláshajó mása, a The Phoenicia.

A hajó szeptember 19-én indult a tunéziai Karthágó kikötőjéből mintegy 9600 kilométeres útjára, és Spanyolországot, Marokkót, a Kanári-szigeteket, majd a karib-tengeri Dominikai Köztársaságot érintve csütörtökön (február 4.) érkezett meg a floridai Fort Lauderdale-be

– adta hírül a hétvégén a Lyme-online.co.uk angol hírportál.

A hajó útja részét képezte a Föníciaiak Kolumbusz expedíciója előtt nevű projektnek, amellyel az amerikai székhelyű Föníciai Nemzetközi Kutatóközpont segítségével azt akarták bizonyítani, hogy a föníciaiak hajói átszelhették az Atlanti-óceánt több mint kétezer éve, jóval az előtt, hogy Kolumbusz Kristóf felfedezte az amerikai kontinenst.

Philip Beale, a hajó kapitánya, az expedíció vezetője nemzetközi legénységgel hajózott, amelynek tagjai az Egyesült Államokból, Libanonból, Tunéziából, az Egyesült Királyságból, Norvégiából, Hollandiából, Brazíliából és Indonéziából érkeztek.

A hajó útját dokumentálta Yuri Sanada brazil filmes, aki már tett közzé részleteket kihívásaikról a YouTube-on és az expedíció közösségimédia-oldalán.

A The Phoenicia útja részét képezte az ENSZ Tiszta tengerek-kampányának is, amelynek keretében naponta vettek vízmintákat az Atlanti-óceán műanyagszennyezettségét mérve.

A tengeri kereskedelemmel foglalkozó föníciaiak az ókor leghíresebb hajósai voltak. A Földközi-tenger keleti partvidékén, a mai Libanon, Izrael, Szíria és Palesztína területén éltek Kr.e. 1200-700 között.

Hajóikat maguk építették, és kiváló tájékozódási képességeiknek köszönhetően távoli helyekre is eljutottak. Hérodotosz görög történetíró szerint Kr.e. 595 körül Afrikát is körbehajózták. Eljutottak Indiába, ők fedezték fel a Kanári-szigeteket, Madeirát és az Azori-szigeteket, és egyes feltételezések szerint Amerikába is eljuthattak jóval az előtt, hogy Kolumbusz Kristóf felfedezte a kontinenst.

Borítókép: a The Phoenicia névre keresztelt vitorláshajó