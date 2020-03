Használt arcmaszkok lepték el az óceánt

Rengeteg használt arcmaszkot mosott partra az óceán Ázsiában. A maszkokat egy természetvédelmi szervezet munkatársai találták meg Hongkongtól keletre.

„Műanyagban úszunk az óceánok világnapján”; „Gyógyíthatatlanul betegek az óceánok”; „A saját életünk múlik az óceánok egészségén”. A sajtó tele volt és van ilyen és ehhez hasonló címekkel.

A hatásvadászatnak persze van alapja, főként, hogy a Future of the sea, brit kormányzati portál elemzése szerint az óceánok vizeiben úszó műanyaghulladék mennyisége 2025-ig megháromszorozódhat. A tengeri hulladékok 70 százaléka műanyag, amely a tengeri élőlények széles körének okozhat sérülést vagy halált.

Belegondolni is hátborzongató, hogy az Iflscience becslése szerint 5250 ezer milliárd darab kisebb-nagyobb méretű műanyag úszkál már ma is az óceánok vizében és a műanyagok 90 százaléka Ázsiából és Afrikából, egészen pontosan azok tíz folyóján keresztül ömlik a nyílt vizekbe. A műanyagszemét nemcsak a fizikai jelenléte miatt veszélyes az élővilágra, hanem azért is, mert azokban könnyebben összegyűlnek a baktériumok (például az E.coli), amelyek akár az emberek szervezetébe is bejuthatnak – írta az Origo.

Az óceánok legfőbb szennyezője Kína, amely a műanyaghulladékok 30 százalékáért felel. Utána következik Indonézia, a Fülöp-szigetek, Vietnám, Sri Lanka, Thaiföld, Egyiptom, Malajzia, Nigéria és Banglades. Ezen felül a fémek és az egyéb mérgező vegyületek még ennél is nagyobb kockázatot jelentenek. Az állatok fogyasztásán keresztül ugyanis több egészségre káros vegyi anyag is juthat az emberi szervezetbe, Nagy-Britanniában például olyan kínai rákot találtak, amelyben kadmium volt. Ez az anyag súlyosan veszélyezteti a veséket és a csontokat is.

A Nature pedig – elrettentő példaként – arról írt, hogy jelenleg már mintegy 414 millió darab műanyag, köztük csaknem egymillió strandpapucs és -cipő árasztotta el az Indiai-óceánban található Kókusz-szigeteket, amelyeket eddig Ausztrália utolsó szemétmentes paradicsomának is neveztek. A cikk szerint ez a hatalmas mennyiség a legutóbbi tíz évben gyűlt össze.

A legutóbbi ilyen jellegű hír pedig arról szólt, amire eddig nem is gondoltunk volna.

A koronavírus terjedése ellen használt arcmaszkok hulladékai lepték el az ázsiai tengerpartokat és ezáltal a Föld óceánjait is, amelyek műanyag tartalmuk miatt úgyszintén nehezen bomlanak le, írta meg a Hulladékvadász, az Oceanasia.org honlapra hivatkozva.

Gary Stokes, a természetvédelmi szervezet alapítója meg is mutatta a maszkok néhány darabját, amelyet a hongkongi Lánthau-sziget déli partjánál találtak.

A szervezet fotósa, Naomi Brannon képei alapján csak egy kérdésre nem tudjuk a választ: vajon a Csendes-óceán mentén még hol és mennyi hasonló maszk sodródik a partra?