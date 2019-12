Kekszen és pocsolyavízen élt az ausztrál pusztaságban rekedt nő

Szeged városa az 1719-es szabadalomlevél alapján bíráskodhatott polgárai felett, a városi törvényszék akár halálos ítéletet is hozhatott. Hozott is, nem is egyet. A hírhedt boszorkányperektől azt is várták, hogy nyugodjon le a nép. Ez többé-kevésbé sikerült is.