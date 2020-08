Két teknőst mentettek meg a halál torkából, majd engedtek vissza a tengerbe

A hüllőket az amerikai parti őrség mentette ki a floridai Keys-szigetcsoport körüli vizekből. Egyiküket, az Emma nevű 68 kilogrammos nőstényt júniusban Islamorada város partjainál találták, a vízfelszínen lebegett. A közeli Marathonban lévő teknőskórházba szállították, ahol

Másikukra, a Bubblesnak keresztelt százkilós nőstényre elhagyott halászhálóba gabalyodva találták csónakázó turisták Long Key közelében. A teknőskórház szakembereinek a parti őrség segített kimenteni a kötelek közül.

Michael Lees, a parti őrség tagja a mentést és a csütörtöki vízbe bocsátást „ritka alkalomnak” nevezte.

