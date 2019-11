Kiállításon mutatják be a világ első nyomtatott karácsonyi képeslapját

A lapot ezer példányban nyomtatták 1843-ban, abban az évben, amikor megjelent Charles Dickens klasszikusa, a Karácsonyi ének. Mára csupán 21 darab maradt belőle.

A világ első nyomtatott karácsonyi képeslapja is látható a londoni Charles Dickens Múzeum új kiállításán.

A Henry Cole tervezte és John Callcott Horsley által illusztrált lapot 1843-ban nyomtatták, abban az évben, amikor megjelent Charles Dickens klasszikusa, a Karácsonyi ének.

A kézzel színezett képen egy étkezőasztal köré gyűlt család látható, amint bort iszogatnak. A lapot, amelyen a „Kellemes karácsonyt és boldog új évet neked” üzenet olvasható, egy fiú küldte annak idején a szüleinek.

Az eredetileg nyomtatott ezer képeslapból, amelynek darabját egy shillingért árulták, mára mindössze 21 maradt fenn. Ezek közül kapott kölcsön egyet a múzeum egy San Franciscó-i könyvkereskedőtől.

A Beautiful Books: Dickens and the Business of Christmas című kiállítás április 19-ig várja az érdeklődőket az angol író ma már múzeumként működő egykori londoni otthonában.