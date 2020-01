Már látogathatók a mhorr gazella gidák a budapesti állatkertben

Az állatokat eredeti élőhelyükön, Északnyugat-Afrikában, az 1960-as, 1970-es években figyelték meg, ám azóta egyet sem láttak.

Pénteken mutatták be a nagyközönségnek a budapesti állatkertben november elején született mhorr gazella gidákat – tájékoztatta az intézmény az MTI-t.

Az állatkert pénteki közleménye szerint a gorilláknál és az orangutánoknál is ritkább, fenyegetettebb, a vadonban már kihalt állatok két különböző anyától születtek. Mindkét anyaállat 2017-ben érkezett Budapestre, egyikük Frankfurtból, a másik pedig a Madridi Állatkertből. Az apa pedig már több mint egy évtizede él Budapesten.

Az egyik gida november 1-én, a másik 3-án látta meg a napvilágot. Jelenleg mindkét jövevény a Szavannaház egy-egy elkülönített istállójában, „szülőszobájában” tartózkodik az anyjával együtt. A tervek szerint a jövő héten összeengedik a kicsinyeket a csapat többi tagjával. Addig is az egyik „szülőszobát” és lakóit üvegablakon át már megtekinthetik a látogatók. A közlés szerint a hím és a nőstény gida eddig még nem kapott nevet.

A mhorr gazellákat eredeti élőhelyükön, Északnyugat-Afrikában, az 1960-as, 1970-es években figyelték meg, ám azóta egyet sem láttak, eltekintve azoktól az állatkerti születésű egyedektől, amelyeket az elmúlt öt évben engedtek szabadon Nyugat-Szaharában egy visszatelepítési program részeként. Mindez azt is jelenti, hogy az állatkertek nélkül a mhorr gazella már teljesen kipusztult volna.

Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA) tenyészprogramot tart fenn a mhorr gazella természetvédelmi célú, összehangolt állatkerti szaporítása érdekében. Jelenleg mintegy két tucat európai állatkert vesz részt a programban.

A budapesti állatkert e tenyészprogram keretében 2007 vége óta foglalkozik ezekkel a patásokkal. Az első gida 2009. április 6-án született meg, és azóta számos alkalommal sikerült szaporítani a mhorr gazellákat. A fiatalok nagy részénél azonban cumisüveges táplálással kellett besegíteniük a gondozóknak. A mostani két gida esetében ilyen beavatkozásra nem volt szükség, az anyaállatok minden nehézség nélkül, rendesen gondozzák és táplálják az utódokat. A Budapesten korábban született állatok felnövekedésük után más, ugyancsak az európai tenyészprogramban részt vevő állatkertekbe, többek között Franciaországba, Olaszországba, Spanyolországba és Ausztriába kerültek.

A városligeti intézményben – a most született gidákkal együtt – összesen hét mhorr gazella él. A két gida, a két anya és az apaállat mellett további két felnőtt nőstény is van, akik közül az egyik a legidősebb a világ összes mhorr gazellája közül. Az Evita nevű állat 2001. április 27-én született a Berlini Állatparkban, most tavasszal lesz 19 éves. A vadon élő példányok – amikor még léteztek – 10-12 évnél tovább nem éltek.

Borítókép: A tavaly november elején született egyik mhorr gazella (Gazella dama mhorr) anyjával a Szavannaház elkülönített istállójában a Fővárosi Állat- és Növénykertben 2020. január 10-én.