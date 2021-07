Menekülnének az emberek San Francisco-ból

Az egyre kezelhetetlenebbé váló bűnözés, a kábítószeresek és a hajléktalanság arra készteti a lakosságot, hogy gondolkodni kezdjenek a városból való kiköltözésről a közvélemény-kutatások szerint – írja a V4NA.

A San Francisco-i kereskedelmi kamara által közzétett új közvélemény-kutatás szerint tíz lakosból nyolc úgy véli, hogy súlyosbodott a bűnözés az elmúlt években.

A felmérésben részt vevőket tudatosan választották ki nem, életkor, etnikai hovatartozás, pártpreferencia és lakástulajdon viszony alapján, írta a kamara.

A közvélemény-kutatás megállapította, hogy a lakók 70 százaléka szerint az életminőség már második éve tartósan romlik a városukban, a megkérdezettek 88 százaléka szerint pedig a hajléktalan helyzet súlyosbodott leginkább az elmúlt időszakban. 80 százalékuk szerint ennek a problémának a kezelése kiemelt prioritású kell hogy legyen.

Mindezek miatt a lakók valamivel több mint 40 százaléka azt állítja, hogy tervezi, hogy elköltözik a városból.

Ez annak köszönhető, hogy a város különböző programok keretében pénzzel kezdte támogatni a hajléktalanokat, akik emiatt a városba költöztek. Emellett hatalmasak a megélhetési költségek, és magasak az adók, így egyre kevesebb ember akarja a lakhelyének tudni a várost.

Az autólopások száma is az egekbe szökött, a rendőrség jelentése szerint 753 százalékkal nőtt a kocsifeltörések száma a tavalyi év azonos időszakához képest.

Az egyik helybéli, Lindsey Stevens nemrég azt nyilatkozta, hogy biztosan elköltözik a városból.

– Nincs annál rosszabb, mint egy ilyen gyönyörű helyen rendetlenséget látni. Ezt gondoltam, amikor múlt szombaton a költöztetők felpakolták az utolsó csomagjaimat. Emellett nagyon megkönnyebbültem. Őszintén azt gondolom, hogy az elmúlt három évben az életminőség jelentős csökkenését tapasztaltuk, és ez a koronavírus-járványnak köszönhetően csak fokozódott. Talán a legsúlyosabb problémát a hajléktalanság jeleni, mivel az emberek nem érzik magukat biztonságban, amikor a kutyájukat sétáltatják. A betörések száma is eléggé aggasztó, folyamatosan emelkedik.

Just another day in my (supposedly nice) neighborhood where homeless people are literally setting up camp in my door way… #SanFrancisco #Progressivism pic.twitter.com/cgcnmvaELO

— Aidan James (@CoolAidanJames) May 8, 2021