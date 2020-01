Milliókhoz jutnak a művészettel foglalkozó migránsok Hollandiában

Vajon a holland művészek is részesülnek ilyen mértékű támogatásban az államtól? – teszi fel a költőinek szánt kérdést a hír kapcsán a V4NA összeállítása.

A pályázati kiírás szerint a pénzért online lehet jelentkezni, aki pedig megkapja, például kiállításszervezésre, asszisztens alkalmazására vagy stúdióbérlésre is felhasználhatja. A támogatást akkor nyerheti el valaki, ha

Már eddig is sokféle támogatást kaptak a bevándorlók Hollandiában, most azonban újabb pénzszerzési lehetőséget biztosít nekik a helyi kormány. Azok, akik művészként tevékenykednek közülük, közel 20 ezer eurót kaphatnak támogatásként.