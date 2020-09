Nőstények a világ legnagyobb halai

Bár a cetcápák hímjei és nőstényei különböző ritmusban növekednek, utóbbiak végül nagyobb méretet érnek el.

Kutatók a világ legnagyobb halának biológiáját vizsgálták, munkájukhoz 54 cetcápa (Rhincodon typus) növekedését követték figyelemmel 10 éven át az Ausztrália nyugati partvidékénél lévő Ningaloo-korallzátony közelében, ahová évente ennek a veszélyeztetett fajnak több száz egyede érkezik vándorlása során.

Vizsgálataik szerint a cetcápa mindkét neme fiatalkorban növekszik a leggyorsabban, évente mintegy 20-30 centimétert. A hímek általánosságban kicsit gyorsabban nőnek, legnagyobb méretüket, nagyjából 8 métert röviddel nemi érettségük után, 30 éves kor körül érik el. A nőstények ellenben nagyjából 14 méteres maximális hosszukat 50 éves koruk körül érik el, szintén a szexuális érés után.

A tudósok úgy vélik, a cetcápák akár 100-150 évig is élnek. Az eddig ismert legidősebb cetcápa 18 méteresre nőtt meg.

„A cetcápák figyelemre méltóak azért is, mert a nőstények hatalmas mennyiségű utódot hoznak világra, egyszerre akár 300-at is. Ahhoz, hogy ennyi utódot kihordjon, szinte kötelező, hogy a nőstények teste ilyen nagy legyen” – mondta Mark Meekan, az Ausztrál Tengerkutató Intézet biológusa, a Frontiers in Marine Science című tudományos lapban megjelent kutatás egyik szerzője.

„Kutatásunk nyújtja az első bizonyítékot arra, hogy a nőstény és a hím cetcápák különböző ütemben nőnek. Korábban a kutatóknak partra vetődött vagy halászok áldozatául esett cápák vázából kellett következtetni az állatok növekedésére és korára” – fejtette ki a szakértő.

A cetcápák a vízből szűrik ki táplálékukat: hatalmas távolságokat tesznek meg a világ trópusi óceánjaiban, hogy elegendő planktont tudjanak enni életben maradásukhoz.

Meekan elmondta: vizsgálatuk nagyon fontos a cetcápák védelme szempontjából. Ha 30 vagy több évbe telik, míg ezek az állatok éretté válnak, akkor számos tényező fenyegetheti életüket, mielőtt esélyük lesz a párosodásra. Emiatt sürgető feladat a védelmüket szolgáló stratégia kidolgozása.