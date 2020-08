Óriás mocsári patkányok árasztottak el egy texasi parkot (videó)

Az óriási, hódpatkányként is ismert rágcsálók elárasztották a Krauss Baker Parkot Texasban – értesült az Origo.

A hódpatkányok populációjának gyarapodása azért van, mert az emberek etetik őket – mondta Rachel Richter biológus. Nem veszik észre, hogy ezzel sokkal kárt okoznak, mint jót. A vadvilágot etetni negatív hatással jár a helyi ökoszisztémára vonatkozóan és az ember-vadvilág konfliktusát eredményezi a közösségeinkben – tette hozzá.

