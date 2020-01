Picasso-festményét akarta kicsempészni az országból egy spanyol bankvezér

Az 1906-ban festett Fiatal női fej című alkotást a londoni Christie’s aukciósház árverezte volna el 2013 februárjában, ám a szaktárca, az ország számára is kiemelt történelmi és művészeti értéke miatt nem engedélyezte a festmény külföldre szállítását.

A Spanyolország egyik leggazdagabb embereként számon tartott 83 éves Botín, aki a Bankinter elnöke és a Banco Santander alelnöke is volt korábban, azután próbálta meg illegálisan külföldre juttatni a képet, hogy arra kiviteli tilalmat rendelt el a spanyol kulturális minisztérium.