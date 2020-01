Rábukkantak Velence legrégebbi városképi ábrázolására

A 1350-es évekből származó látkép egy kézirat része.

Egy Velence történetét kutató tudós egy korabeli útleírás kéziratában a város 14. századi látképére bukkant, amely az eddigi legrégebbi ábrázolása lehet.

Sandra Toffolo, a skóciai St. Andrews Egyetem kutatója Velence reneszánszkori történetével foglalkozó, hamarosan megjelenő könyvéhez (Describing the City, Describing the State. Representations of Venice and the Venetian Terraferma in the Renaissance) végzett kutatásokat. Ennek során találta meg a látképet, amely az 1350-es évekből származik.

A phys.org tudományos portálon ismertetett kutatás szerint a kép egy kézirat része, amelyben az olasz Niccolo da Poggibonsi röviddel hazatérése után beszámolt útjáról.

1346 és 1350 között tett zarándokútja érintette Velencét is: a város leírása mellé egy tollal készült rajzot is mellékelt.

A Velence reneszánszkori történetével foglalkozó Toffolo szerint a kéziratban talált rajz minden eddig ismert velencei látképnél régebbi. A kutató 2019 májusában a Firenzei Nemzeti Könyvtárban végzett kutatómunka során fedezte fel a rajzot.

Ennél korábbi időszakból csak térképek állnak rendelkezésre Velencéről.

Fra Paolino ferences szerzetes 1330 táján készített térképet a városról.

Toffolo szerint a képen felfedezhető tűszúrásnyomok arra utalnak, hogy annak idején másolták is a látképet, s ezért széles körben ismertté válhatott. A kutató hozzátette, hogy számos kéziratban és korai nyomtatott könyvben szerepelnek a látkép alapján készült ábrázolások Velencéről.

Velence legrégebbi városképi ábrázolását itt nézheti meg.

Borítókép: Velence városa