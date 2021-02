Rasszizmus vádjával még Shakespeare-t is törölnék a tantervből

Ne kelljen többet Shakespeare-ről tanítaniuk – ezt követelik egyes pedagógusok a Disrupt Texts nevű tanári kezdeményezés égisze alatt. Az elképzelés mögé egyre több amerikai oktató áll be – hívja fel a figyelmet a V4NA hírügynökség.

Az alapító, Lorena German szerint ez a fehér felsőbbrendűségről és a kolonizációról szól. Szerinte nem lehet felelősségteljesen Shakespeare-t tanítani az iskolákban úgy, hogy közben nem rombolják a gyerekek fejlődését.

A Disrupt Textsnek ajánlása is van arra, hogy a gyerekeknek milyen könyveket kellene olvasniuk. Ezek között klasszikusok nem találhatók, de szerepel például az Antirasszista Bébi, amely az antirasszista neveléshez nyújt segítséget a szülőknek.

A kezdeményezés oldalán ugyanakkor az olvasható, hogy nem támogatják a cenzúrát és egyes könyvek betiltását.

Egy másik tanár szerint

Amanda McGregor ezekre példaként hozza a nőgyűlöletet, a rasszizmust, a homofóbiát, a társadalmi osztályok közötti diszkriminációt és az antiszemitizmust.

I had assumed that the #DisruptTexts movement was organic. But I recently discovered https://t.co/55JVkOeyO7, and I think that, in addition to publishers springing into action to meet market demand, they may possibly be playing a role in fostering abandonment of classics. 1/

