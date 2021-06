Újra fenyegetik az iszlámot kritizáló tinit – Úgy véli, már nem sokáig lesz életben (videó)

Még javában tart az iszlámot kritizáló kamaszlány fenyegetőinek a pere, a lány azonban nem érzi magát biztonságban. Újra fenyegetik, és bár az öngyilkosság gondolata meg sem fordult a fejében, lehetségesnek tartja, hogy öt év múlva már nem lesz életben.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony tolmáccsal sem mond igazat

Csaknem másfél éve nem adott interjút Mila, az a francia lány, akit az interneten zaklattak és halálosan megfenyegettek, amiért az egyik közösségi oldalon egy videóban nyíltan kritizálta az iszlámot. Az akkor 16 éves kamaszlány élete a videó után fenekestül felfordult, az addigi iskolájába sem tudott visszamenni, mert nem tudták garantálni a biztonságát. A történtek megosztották a francia társadalmat, voltak, akik szerint a lány túl messzire ment az iszlám vallás kritizálásával. Sokan azonban úgy gondolták, hogy semmi kivetnivaló nincs abban, hogy egy francia fiatal nyíltan elmondja a véleményét egy vallással kapcsolatban, hiszen Franciaországban megengedett az istenkáromlás, ezt maga Emmanuel Macron államfő is kihangsúlyozta 2020 szeptemberében, Bejrútban tartott beszédében.

A legnagyobb ellenzéki párt vezetője, Marine Le Pen szintén Mila pártjára állt. A jobboldali politikus asszony szerint elfogadhatatlan, hogy emiatt egyesek halálra ítéljenek valakit Franciaországban, a 21. században.

Les propos de cette jeune fille sont la description orale des caricatures de Charlie, ni plus ni moins. On peut trouver ça vulgaire, mais on ne peut pas accepter que, pour cela, certains la condamnent à mort, en France, au XXIème siècle. MLPhttps://t.co/bhlim7ch4o — Marine Le Pen (@MLP_officiel) January 22, 2020

Mila élete végérvényesen megváltozott, még máltai utazása során is felismerte és megfenyegette egy férfi, aki kilátásba helyezte, hogy egy pincében megerőszakolja őt és az édesanyját is, majd hozzátette, hogy ha még egyszer meglátja, megfojtja. Végezetül pedig még azzal is megfenyegette, hogy közzéteszi a közösségi oldalakon a lány tartózkodási helyét – számol be róla a V4NA Hírügynökség.

A történteket követően sokáig nem hallatott magáról a fiatal lány, ám most újra reflektorfénybe került, mivel nemrég elkezdődött az őt fenyegető személyek bírósági pere. A jogi eljárás során 13 vádlottnak kell bíróság elé állnia, és a per kezdetével újraéledtek a Mila elleni fenyegetések is. A lány többek között erről beszélt a 7 á 8 (Héttől nyolcig) című televíziós műsorban.

A fiatal lány nemrég megjelent könyvében szó szerint idéz néhány őt ért fenyegetést, melyek egyike arról szól, hogy be lesz börtönözve a saját országában. A riporter kérdésére Mila elmondta, hogy ez teljesen igaz, tényleg fogolynak érzi magát a saját országában, még akkor is, ha a szabadban van, mivel csak akkor lehetne biztos benne, hogy nem ismerik fel, ha álcázva, parókát és napszemüveget viselve lépne ki az utcára, de ő ezt nem akarja.

🔴 "Je vais forcément ne pas rester en vie." Depuis le début du procès, il y a 10 jours, de ceux qui la menacent de mort pour avoir crûment critiqué l'islam, #Mila est à nouveau harcelée.

Elle témoigne en exclusivité face à @audrey_crespo.

📺 Ce soir, dès 18h20 sur @TF1. pic.twitter.com/Y0vKNDqAYt — Sept à Huit (@7a8) June 13, 2021

Mila arról is beszámolt, hogy szimbólumnak érzi magát, mivel nem fél és továbbra is kimondja, amit gondol, még akkor sem hallgatna el, ha kést szegeznének a torkának. Hozzátette azonban, hogy ő tulajdonképpen egy fiatal nő, aki arra a kérdésre, hogy hogyan látja magát öt év múlva, azt feleli, hogy lehet hogy már nem is lesz életben, és elsírja magát a gondolatra, hogy nem képes úgy tekinteni a jövőjére, mint a többi vele egykorú fiatal. Leszögezte azonban, hogy nem gondolt az öngyilkosságra.

Borítókép: illusztráció