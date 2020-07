Zsiráf született a Nyíregyházi Állatparkban

Rothscild-zsiráf (Giraffa camelopardalis rothschildi) született a Nyíregyházi Állatparkban. A Jubileum névre keresztelt borjút már a közönség is láthatja.

Az egy hónapja született kanca világra jövetelét eddig titkolta a park, a látogatók azonban meglesték, amikor a gondozók cumisüvegből etetik – mondta el Révészné Petró Zsuzsanna oktatási osztályvezető hétfőn az MTI-nek.

A kis nőstény, amely a tizedik, Nyíregyházán született Rothscild-zsiráf, 210 centiméter magas és naponta öt liter tehéntejet fogyaszt el – tette hozzá a szakember.

A Nyíregyházi Állatparkban közel húsz éve tartanak zsiráfokat. Ritkán előfordul, hogy egy-egy fiatal anya még nem tudja, hogyan kell gondozni a borját, de a gondozóknak nagy rutinjuk van a zsiráfborjak gondozásában és mesterséges táplálásában. A Jubileum névre keresztelt kanca sorrendben már a tizedik itt született zsiráf.

Mintázatuk és afrikai élőhelyük alapján a zsiráfok kilenc alfaját különítik el. A Nyíregyházán is tartott alfaj a zoológusként is elismert híres bankár, Walter Rothschild (1868-1937) után kapta nevét. Eredetileg Ugandában, Kenyában és Dél-Szudánban őshonos, ezért Uganda-zsiráfnak is szokták nevezni.

Veszélyeztetett patásnak számít, a természetben kevesebb mint hétszáz egyed él, a világ állatkertjeiben pedig nagyjából 450 Rothschild-zsiráfot tartanak számon.

Borítókép: Hegedüs József állatgondozó cumisüvegből, tehéntejjel etet egy egyhónapos, 210 centiméter magas Rothschild-zsiráfborjút (Giraffa camelopardalis rothschildi) a Nyíregyházi Állatpark zsiráfházában 2020. július 20-án