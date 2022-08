A kollagén szó hallatán azoknak is a szépségápolás jut eszébe, akik semmit nem tudnak róla. Nem véletlen, hogy ezzel hozzuk összefüggésbe, ugyanis a kollagén hatalmas szerepet játszik a bőr egészségének és szépségének megőrzésében. Ez az anyag a test minden egyes szövetében jelen van, így tartva egyben a sejtjeinket. Éppen ezért hiánya komoly problémákat okozhat, úgyhogy nem érdemes megvárni, hogy szembesüljünk a tünetekkel!

Mi okozza a kollagénhiányt?

A kollagént szervezetünk természetesen állítja elő, és egészen huszonöt éves korunkig önellátó, nincs szüksége segítségre. Ahogy telik az idő, a termelés fokozatosan lelassul. Ez természetes jelenség, ám rossz szokásokkal és nem megfelelő életmóddal gyorsul a kollagéntermelés lassulása, mellyel hosszabb távon ártunk magunknak. A dohányzás és az alkoholfogyasztás például nem tesz jót, ahogy a stressz sem. Ezeken túl pedig az egészségtelen táplálkozás az egyik fő oka annak, hogy idő előtt változásokat észlelünk testünkön.

Ha ezeket kiiktatjuk életünkből, vagy lehetőségeinkhez képest csökkentjük bevitelüket, próbálunk stresszmentesen élni és figyelni az egészséges étkezésre, lelassíthatjuk kollagéntermelés csökkenésének folyamatát.

A kollagénhiány jelei és veszélyei

A kollgént ugyan leginkább a bőr egészsége kapcsán szokták emlegetni, számos más funkciója is van. Az izmok, az érfalak, a szem, a csontok és a szívbillentyűk egyik fontos eleme is. Ha hiányt szenvedünk belőle, elsőként bőrünkön lehet szembetűnő a probléma, ám ez nem jelenti azt, hogy testünk többi része ne szenvedne az alacsony kollagénszinttől.

Ha a kollagén drámaian csökken szervezetünkben, azt elsőként a száraz bőr jelzi. Ha azt látjuk, hogy repedezik és hámlik, mindenképpen lépnünk kell, ugyanis ezzel indulunk el az első ráncok megjelenésének útján. Természetesen ahogy telik az idő, a ráncosodás elkerülhetetlen, hiszen arcizmaink folyamatos mozgása előbb-utóbb nyomot hagy maga után. Idővel a ráncok csak finom vonalak, majd egyre mélyülnek, s ezzel egy időben a bőr is vékonyodásnak indul.

Mivel a kollagénnek köszönhetően nemcsak bőrünk, hanem az ízületeink is rugalmasabbak, hiányával testünk egyéb részein is változásokat észlelhetünk. Elsőként jellemzően a térdben és a vállban tűnik fel, hogy valami megváltozott, ugyanis az ezeken a területeken megjelenő fájdalom már a fontos anyag hiányát vagy csökkenését jelzi. Sokak az ujjaikban érzik a fájdalmat, mely egy idő után ízületi gyulladássá alakul. A gyulladt ízületek rendkívüli módon megnehezítik a mindennapokat: nehezebb lesz a séta, a lépcsőzés vagy akár a kádból való kiszállás is.

Bizonyos esetben szervezetünk e hasznos résztvevője a belekben mutatja ki fontosságát, ugyanis hiány esetén a bélfalak minősége romlik, így generálva különböző betegségeket, például az áteresztő bél szindrómát.

Sajnálatos módon mindez fiatalon is előfordulhat. Az önsorsrontó életmódot folytatóknál már huszonévesen is megjelennek a tünetek, amik aztán egy egész életen át kitartanak. Ráadásul a kollagénhiány miatt megeshet, hogy az ember jóval idősebbnek néz ki a koránál, ugyanis a fájó ízületekkel együtt az arcbőr is elkezd engedni rugalmasságából, és ereszkedésnek indul. Érdemes hát az első jelektől kezdve gyanakodni és lépni!

Mit tehetünk ellene?

Szerencsére van mód rá, hogy a folyamatot lelassítsuk. Ez nem egyenlő a visszafordítással, de már ezzel is sokat elérhetünk! A kollagént magunkhoz vehetjük kapszula, folyadék vagy tabletta formájában is, ügyelve arra, hogy ne adagoljuk túl!

A szereknek azonban támogatásra van szükségük, amire a C-vitamin kiválóan alkalmas, hiszen segíti a kollagén előanyagának, a prokollagénnek a beépülését.

Étrendünkön változtatva is sikereket érhetünk el. Egyes ételekben – például a csontlevesben, a spirulinában, a tojásban és a zselatinban – nagyobb mennyiségben fordul elő kollagén. Emellett ha ügyelünk rá, hogy vitaminokban gazdag gyümölcsöket és zöldségeket fogyasszunk, természetes forrásból juthatunk hozzá a C-vitaminhoz. A szénhidrátbevitel mérséklésére sem árt, ha odafigyelünk, ugyanis ez sincs jó hatással a kollagénre.

Nyáron különösen fontos, hogy ne tegyük ki bőrünket a tűző napnak, és nem csak azért, mert megégeti bőrünket: a kollagén szempontjából sem a legjobb barátunk. Úgyhogy ha mindenképpen napra kell mennünk, ne feledkezzünk meg a minőségi fényvédő krémről!

A vitaminok és ásványi anyagok fontosságának hangsúlyozása mellett hajlamosak vagyunk elfelejtkezni a kollagénről, ami nem szépségipari huncutság, hanem testünk fontos alkotóeleme. Ugyan előbb-utóbb mindenkit utolér a kor, nem mindegy, hogy ez mikor következik be, úgyhogy ha szeretnénk gondoskodni bőrünk, ízületeink és bélrendszerünk egészségéről, figyeljük magunkat, és ha szükséges, lépjünk közbe! Idővel megháláljuk magunknak.