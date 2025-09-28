Egy szakértő elárulta, hogyan lehet régi bútorokból modern otthont varázsolni, és rengeteget spórolni

Cseréld le gyorsan, dobd ki a régit és vegyél helyette újat – sokszor erről szól a mai fogyasztói társadalom. Pedig a régi tárgyaknak, különösen a nagymamáink bútorainak, sokkal több a jelentőségük annál, hogy pusztán kiszolgálják a mindennapi igényeinket és praktikumot adjanak. Ezt vallja az a szegedi bútorfestő, értékteremtő és lakberendező, aki elsősorban bútorfestéssel és azok átalakításával foglalkozik. Számára az értékteremtés és az értékmentés kéz a kézben jár. Lapunknak elmesélte, hogyan lehet sikeres a bútorfestés otthon.

A bútorfestés otthon nem egy lehetetlen feladat, a fókusz az értékteremtésen van.

Értékteremtés és bútorfestés otthon saját kezűleg

Önmagában már az érték, ha egy, még használható tárgy nem a szemétbe kerül – vallja Jung Orsolya. A felújításnak ugyanis nemcsak környezeti haszna van, hanem lélektani jelentősége is. Ha egy örökölt, antik darab új életet kap az otthonunkban, vele együtt egy darabka történelmet is megőrzünk

– véli.

Egy régi szecessziós szekrény vagy a nagyi komódja lehet, hogy első ránézésre ódivatúnak tűnhetnek, de eszmei értékük felbecsülhetetlenek. Ezek egy esetleges felújítással a modern környezetbe is beilleszthetőek. Az ő otthonában is helyet kapnak a felújított bútorai, amelyek újjáélesztésekor a retró, a szecesszió, az art deco és a modern elemek harmonizálására törekedett.

Jung Orsolya szerint a bútorfelújításban a legnagyobb kihívás az egyensúly megtalálása: hogyan lehet egy tárgyat úgy megújítani, hogy közben megmaradjon az eredeti stílusjegye. Lapunknak azt mesélte, hogy nem szeret stílusidegen dolgokat erőltetni.

Egy retro bútorhoz például geometriai minták illenek, nem pedig mandalák. Egy antik darabnál inkább az úgynevezett visszacsiszolással, finom antikolással emelem ki annak formavilágát, kerülöm az agyondekorálást

– tudtuk meg tőle. Ez számára nemcsak szakmai, de esztétikai állásfoglalás is. A tárgyak eredeti identitását tiszteletben tartva, mégis mai formába öntve születik meg az új érték.

Orsolya megbízásai nemcsak antik bútorokról, hanem modern, ám divatjamúlt beépített elemekről is szólnak. Sok otthonból marad vissza olyan konyha vagy szekrénysor, amely szerkezetileg jó állapotú, de a színe vagy stílusa már rég kiment a divatból.

Ezek teljes cseréje milliós kiadást jelenthet, miközben sokszor elég csak egy kis színfrissítés, néhány szerelvénycsere, és máris teljesen új lesz az összhatás

– véli a szegedi bútorfestő.