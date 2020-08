A gyerek súlyának tíz százaléka lehet a megpakolt iskolatáska

A túlságosan megpakolt iskolatáska visszafordíthatatlan egészségügyi károkat okozhat a gyereknek, meghúzhatja az ínszalagokat és az izmokat is, amik később akár gerincferdüléshez is vezethetnek.

Gyerekével már az iskolatáskákat nézegetik, de nem tudja, hogy melyik a legjobb választás? A Bors egy gerincgyógyász orvos segítségével szedte össze a nagy iskolatáska-kisokost, hogy minél könnyebb legyen a döntés.

Hamarosan újra kinyitnak az iskolák kapui, és rengeteg új kisiskolás lépked majd a nagy kapuk felé a hatalmas iskolatáskájuk alatt. A rengeteg tankönyvet elcipelni nehéz feladat, de könnyíthet rajta, ha a megfelelő táskát választja.

A túlságosan megpakolt iskolatáska visszafordíthatatlan egészségügyi károkat okozhat a gyereknek, meghúzhatja az ínszalagokat és az izmokat is, amik később akár gerincferdüléshez is vezethetnek. Ezért is lényeges, hogy ne engedje el otthonról túlságosan telerakott batyuval.

„A jogszabály szerint az iskolatáskába pakolt könyvek súlya nem lehet több 3 kilogrammnál. Ugyanakkor az egészségügyi szabvány, illetve ajánlás az, hogy a táska súlya ne legyen na­gyobb, mint a gyermek testsúlyának 10 százaléka. Véleményem szerint ezt az ajánlást úgy lehet elérni, hogy a gyermek, a szülő és a pedagógus együtt figyel oda arra, hogy csak a legszükségesebb holmik kerüljenek a táskába. Az iskolai tárolószekrény is sokat segíthet” – kezdi a Borsnak Somhegyi Annamária, az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatója.

Mint mondja, ahhoz, hogy a gerinc normálisan fejlődjön, szüksége van egy bizonyos terhelésre, hiszen kellően erősnek és nyújthatónak kell lennie a gerinc melletti izmoknak, hogy a helyes testtartás létrejöjjön.

„Ha a gyerek izmai nincsenek olyan edzettségi állapotban, hogy bírja a helyes testtartást, akkor az iskolatáska súlya to­vábbi gerincproblémákhoz vezethet” – mondja Annamária. Ezért a mindennapos testnevelés keretében minden gyermeknek részesülnie kell a hatékony tartásjavító tornában.

A táska a lehető legjobban il­leszkedjen a gyerek hátához, ne legyen hézag a gerinc és a táska hátsó része között.

„Nagyon fontos, hogy tá­maszkodjon a táska a háthoz és a medencecsonthoz. A gyerek fenekére már nem szabad rálógnia. Az is nagyon fontos, hogy rögzülve legyen, és ne csa­pódjon minden lépésnél a gerinchez a súlyos darab. Ezt a vállpántok állításával is segíteni lehet” – tanácsolja a szakorvos.

Ha bemennek a boltba, addig ne tegyék a kosárba a gyerek szerint legjobb táskát, amíg fel nem próbálta.

„Fontos, hogy a táska alja is strapabíró legyen, vagyis ha telepakolják a szükséges könyvekkel, ne süllyedjen le a gyermek fenekére. Ideális választás az a darab, aminek sok rekesze van, így el lehet oszlatni a súlyt egyenletesen. A legnehezebb holmit a háthoz legközelebbi rekeszbe pakolja majd” – javasolja Annamária.

Ha tökéletesen illeszkedik, akkor a vállpántokat is ellenőrizze. Akkor ideális, ha minimum 3 centiméter szélesek. Ha egy kicsit szorosabbra húzza azokat, akkor a helyes testtartásra is ösztönözheti gyermekét, de azért ne sértse a vállait a pánt. Legyen a névcímkének is hely, így ha bármilyen probléma merülne fel, legalább a telefonszáma és a neve is benne van a táskájában. Érdemes impregnált anyagú táskát választania, hiszen a gyerekek szeretnek játszani az esőben. Nem kellemes, ha a szétázott könyvekből kell egész évben tanulnia az iskolában. Ráadásul a vízlepergető anyagból készült táskákat könnyebb tisztán tartani.

Borítókép: illusztráció