A legnagyobb hazai nevek az idei EFOTT nagyszínpadán

A legfrissebb rendelet szerint 2021 nyarán újra megrendezhetik a nagyobb fesztiválokat is. Az EFOTT szervezői ma reggelre közkinccsé is tették a Velencei-tó partján augusztus 11-15. között tartott esemény szinte teljes nagyszínpados programját, és ígéret szerint a többi helyszín zenekari felhozatalát is hamarosan bejelentik.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev Klára újra megtenné azt, amit a férje 2006-ban Szerdától vasárnapig ezek a zenekarok már biztosan várják az efottozókat: Halott Pénz, Wellhello, Follow The Flow, Bagossy Brothers Company, Majka & Curtis, Brains, Horváth Tamás, Margaret Island, Magna Cum Laude, Rúzsa Magdi, Király Viktor, ByeAlex és a Slepp, Irie Maffia, The Biebers… – sokáig tartana a teljes lineup felsorolása, de az EFOTT hivatalos honlapján már áttekinthető a nagyszínpad programja, napi bontásban is. „Másfél éve bízunk benne, hogy egyszer már lecsillapodik a járvány, túlleszünk a nehezén és visszatérhetünk a normális élethez, aminek része a kulturált kikapcsolódás is. Most elérkezett ez a pillanat, amire talán mindannyian jobban vágytunk, mint valaha! A háttérben közben folyamatosan dolgoztunk, hogy amint lehet, megoszthassuk a közönséggel, mivel készültünk a nyárra” – nyilatkozta Maszlavér Gábor fesztiváligazgató és megerősítette, hogy jelenlegi tudásuk szerint kizárólag oltási igazolvánnyal látogatható majd a Velencei-tó északi partján, Sukoró térségében tartott rendezvény. A szervezők ezúttal a főszínpadi programfelhozatalt jelentették be, de ígéret szerint nem váratják sokáig az érdeklődőket és hamarosan megosztják a további közkedvelt fellépők nevét is. Sőt! Elárulták, hogy idén két nagyszínpaddal készülnek és nemzetközi produkciókkal is tárgyalnak! Összesen 100 fellépő várható a 45. EFOTT-ra.