Akkor kapta az önzetlen segítséget Timi, amikor már-már összedőlt a világ körülötte

Munkatársak, évek óta nem látott ismerős és ismeretlen kamaszok siettek a gyermekeit egyedül nevelő anyuka segítségére, amikor bajba került. Timi azt mondja, csoda történt vele, csodák sorozata.

Karácsony Timi azt mondja, csoda történt vele, több is. Olyan, amilyen nagy ritkán másokkal szokott, és amilyent csak a tévében látott. Azokhoz a csodákhoz egy-egy nagy cég, tévécsatorna kellett, az övéhez csak az ismerősei és a munkatársai.

A csodákhoz vezető úton valójában már augusztusban elindult, csak még nem tudott róla.

Alkoholista párja egy este arról beszélt, hogy csak akkor tudná letenni az italt, ha megölne valakit. Mert a börtönben már csak vízhez jutna hozzá. Timi az éjszakát ugrásra készen és rettegésben töltötte, és döntenie kellett, bár addig is hallott rettenetes mondatokat tőle.

Másnap reggel taxiba ült hétéves kislányával és 15 éves autista fiával, és egy kolléganőjéhez költözött, ahol a család átadott nekik egy szobát. Három szatyornyi holmit vittek magukkal. A következő napok, hetek költözködéssel teltek, mikor egyik ismerős, kolléga fogadta be őket éjszakára, mikor a másik.

A sokadik költözködésnél Timi összeomlott, hogy ez így nem lesz jó, mert a gyerekeknek nyugalom és állandóság kell, és neki is. Ekkor tette közzé posztját a közösségi oldalon, hogy albérletet nem tud fizetni, és keres valakit, aki megosztaná a lakását velük, mert ő egyedül nem bír fenntartani egy lakrészt.

Eközben azonban más megoldáson is gondolkozott.

Éppen bekopogott volna az egyik anyaotthonba, hogy megérdeklődje, van-e várólista, amikor egy rég látott ismerőse jelentkezett, hogy olvasta a bejegyzését a közösségi oldalon. Felajánlotta, hogy egy időre költözzenek elhunyt édesanyja lakásába és fizesse csak a rezsit.

Azóta is ott élnek, hárman a mindennel felszerelt, felújított lakásban.

Timi 14 éve ugyanabban a gyorsétteremben dolgozik, csak hat órában, mert a gyerekeket hozni, vinni kell az iskolába. Havi 180 ezret keres, és nemrég előleget kért, amiből ügyvédet fizet, hogy a kislánya csak felügyelet mellett találkozhasson az apjával. Legalábbis egyelőre. Decemberi fizetéséből azonban nem csak az előleg részletét vonták le, hanem további 60 ezer forintot is, egy jóval korábbi tartozást, amiről úgy tudta, hogy szüneteltetik.

Timi kifizette a kifizetni valókat, és 10 ezer forint maradt a számláján. Ekkor sírta el magát a munkahelyén, s mesélte el egyik kollégájának, hogy baj van.

És ekkor kezdett körvonalazódni az újabb csoda is. A munkatársai ugyanis titokban gyűjteni kezdtek, ki 10, ki 25, ki ezer forintot adott a titkos kasszába. Olyanok is beszálltak, akikkel sosem találkozott, mert éjszaka vagy délután dolgoztak. Volt, aki élelmiszert vásárolt, s olyanok is, akik beszerezték az ajándékokat, amelyekkel ő szerette volna karácsonykor meglepni a gyerekeit… Ráadásul a fia kapott egy telefont a kolléganőjétől, a kislánya pedig a fiáét örökölte, mindenki örülhetett.

Egy napon aztán a többiek Timi köré gyűltek és átadtak neki egy gyönyörűen szalagozott piros dobozt, benne rengeteg pénzzel, 150 ezer forinttal.

Timi azt mondja, sosem gondolta, hogy ennyien szeretik a munkahelyén.

A minap az öltözőből riasztották, hogy keresik. Megijedt, azt hitte, baj van. Ott állt egy nő és egy férfi, mellettük két 14 körüli kamasz sportruhában, kezükben díszszatyor és egy masnival átkötött boríték. A borítékban pedig 53 ezer forint, amit a tini focicsapat tagjai adták össze a zsebpénzükből.

Timi azt mondja, ha odafigyel, januárra és februárra is jut a pénzből a fizetésével és a családi pótlékkal együtt. Hogy nem egy csoda, de egy egész sorozat történt vele, és nem csak a segítségről van szó. Hanem a bizalomról és a szeretetről, amit a legnehezebb pillanatokban kapott ajándékba a munkatársaitól és egy csapat idegen gyerektől.

Munkahelyi gyerekek Timinek senkije sincs, akire a gyerekeket hagyhatná, amikor dolgozik. Ezért vakáció idején bent lehetnek a munkahelyén, a pihenőszobában. Játszanak, mesét néznek, számítógépeznek, vagy beszélgetnek az éppen lazító kollégákkal.