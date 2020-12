Buli hiányában nincs akkora fogyasztás, mint az elmúlt években

Idén elmaradnak a megszokott zajos, utcai programok, zenés rendezvények szilveszterkor, mivel továbbra is a járványügyi helyzet diktálja a mindennapokat, így az év végi ünnepek körülményeit is. Ezzel a szokásos bevásárlási hullám sem olyan erős, mint az elmúlt esztendőkben. A forgalom a vásárlási idősáv eltörlésével kiegyenlített, a legtöbben célirányosan mennek a boltokba.

Az idei szilveszteren a biztonság érdekében zárva maradnak a szórakozóhelyek, az utcán tilos bulizni, a lakosság 20 óra után már csak otthon búcsúztathatja az óévet legfeljebb kisebb létszámú társasággal. Ez márpedig a bolti fogyasztásra is rányomja a bélyegét.

„A piaci várakozások szerint szilveszterre nem várhatók extra eladások a tipikus élelmiszerekből, italokból, mert nem lesznek nagy rendezvények, utcai bulik és otthonra sem lehet nagy létszámú összejöveteleket szervezni. Ezért kevesebb olyan termékre lesz szüksége az embereknek, amelyek az év utolsó napján megszokott mulatozáshoz, az új év köszöntéséhez szükségesek” – mondta a Magyar Nemzetnek Vámos György.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára kifejtette:

„bevált az idősek idősávjának eltörlése, mert szenteste előtt megélénkült a boltok forgalma, ezzel a szezonban az élelmiszer-értékesítés elérte a tavalyi ünnep előtti szintet.

– A legerősebb időszak az utolsó három nap volt, amikor rengetegen fordultak meg a boltokban az alapanyagok beszerzéséért, és az utolsó pillanatra hagyott ajándékokért – az üzletekben ekkor is rendezetten zajlott az értékesítés, megfelelőnek bizonyultak az addigi kereskedelmi intézkedések” – állapította meg.

Vámos György jelezte: a két ünnep között már az is érződik, hogy

megkezdődtek a szokásos ajándékcserék a bevásárlóközpontokban,

emiatt az iparcikkes üzletek látogatottsága enyhén élénkült a hét elején, viszont megfigyelhető, hogy a vásárlók célirányosan keresik fel a boltokat, nincsenek lézengők, nézelődők a plázákban.

– Már több bolt kirakatán olvasható, hogy a szezonális akciók sora is egyre bővebb, itt-ott átlagos mértékű leértékelések csalogatják a költekezőket, akik között olyanok is vannak, akik most költenék el a karácsonyra kapott jutalmakat. Ahogy az

egész decemberi fogyasztásra jellemző volt a visszafogottság, a két ünnep között is mérsékelten élénk a forgalom,

és a boltok is kisebb mértékben adnak csak kedvezményeket, vagyis nem idéznek elő tömegjeleneteket az üzletekben„ – jelezte Vámos György.

Mint mondta, az élelmiszerboltokban már előtérben vannak a tipikus szilveszteri termékek, de mivel nagy bulizások nem lehetnek az idén, az otthoni évbúcsúztatás jellegzetes kellékei, ételei és italai iránt nő a kereslet.

”Tipikus termékként növekvő arányban fogy a virsli, a lencse, a sertéshúsok, illetve élénkebb a pezsgők, az üdítőitalok, a rágcsálnivalók és az édességek eladása. Az arányok általánosan szerényebbek, mint a múlt évben„ – jegyezte meg Vámos György, hozzátéve, hogy a járvány már húsvétkor is visszafogta a termékeladásokat, és ez várható szilveszterkor is.