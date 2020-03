Fűben-fában orvosság: természetes gyógymódok

A mostani időszakban különösen fontos, hogy még ellenállóbbá tegyük a szervezetünket.

A természet remek fájdalomcsillapító alternatívákat kínál a gyógyszerek helyett és mellett. Érdemes bevetni a természetes gyógymódok erejét – írja a Diéta és Fitnesz.

FŰZFAKÉREG TEA

A fűzfa kérgéből készült tea a természetes gyógymódok közül az, amely nemcsak fájdalom-, de akár lázcsillapításra is kitűnő választás. Mindemellett gyulladáscsökkentő, vérzéscsillapító hatása is ismert, fejfájásra, reumatikus fájdalmak kezelésére is használhatjuk.

A fűzfakéregből nem csak tea, de kenőcs is készülhet, ami vágott sebekre, vagy égési sérülésekre lehet jó megoldás.

KURKUMA TEA

Az ájurvédikus gyógyászat és az indiai konyha megkerülhetetlen alapanyaga a kurkuma, de miért is kerülnénk meg?

Remek gyulladáscsökkentő, immunerősítő, jó választás megfázás, száraz köhögés, torokfájás, vagy ízületi fájdalmak esetén. Telis-tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal, fogyasszuk minél gyakrabban, akár megelőzésképp is.

BOSWELLIA, AVAGY TÖMJÉNFA TEA

Általában ízületi fájdalmak enyhítésére szolgál, már az ókorban is előszeretettel használták e célra. Gyulladáscsökkentőként jó szolgálatunkra lehet, akár gyomor-, akár más bélrendszeri problémával küzdünk. Csökkenti az ödémát, emellett nőgyógyászati panaszok esetén is enyhülést nyújthat.

ÖRDÖGKAROM GYÖKÉR TEA

A szezámfélék családjába tartozó ördögkarom régóta fontos helyet foglal el a népi gyógyászatban, a természetes gyógymódok között. Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatása ismert. Akut fájdalmak kezelésére azonban nem alkalmas, hatását 2-4 hét fogyasztás után fejti ki. Éppen ezért érdemes évente két-három pár hetes kúrát beiktatnunk, enyhíteni fogja ízületi fájdalmainkat, csökkenti a szervezet gyulladásait.

TIGRIS BALZSAM

Jellegzetes szaga és színe miatt könnyen felismerhető. A vietnami vagy más néven tigris balzsam Ázsiából származik, mára azonban már a világ legtöbb pontján nagy népszerűségnek örvend. És nem véletlenül, hiszen a különböző gyógynövények illóolajaiból készült kenőcs remek fájdalomcsillapító, jótékony hatással bír ízületi fájdalom, isiász, lumbágó, illetve sportsérülések esetén. Két fajtáját ismerjük, a hűsítő, a világosabb színű fejfájásra, illetve megfázásra alkalmazható, a melegítő, vagy a „piros” balzsam pedig izomgörcsök és -fájdalmak enyhítésére használható.

SZEGFŰSZEG

A fogfájással nincs mit tenni, mihamarabb orvoshoz kell menni. De addig is, a kínzó fájdalom ellen nemcsak a gyógyszer jó, de a szegfűszeg is, hiszen eugenol tartalma miatt fertőtlenítő és természetes érzéstelenítő. Pár óránként rágcsáljuk el belőle néhány darabot, míg eljutunk az orvoshoz.

